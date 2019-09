Programmi TV di stasera | domenica 8 settembre 2019 Su Rai1 la Nazionale sfida la

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 8 settembre 2019) Roberto Mancini, ore 20.30: Finlandia-Italia Rai 1 trasmette l’incontro di calcio che vede la nostra, guidata dal ct Roberto Mancini, affrontare la Finlandia, per le qualificazioni agli Europei 2020. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Rai2, ore 21.20: Hawaii Five-0 – Prima TV 8×25 Atto ostile: Al largo della spiaggia di Oahu emerge dalle acque un sottomarino russo. La Five-0 è la prima ad intervenire e scopre che a bordo del sottomarino c’è stato un ammutinamento. 9×01 Cocoon: Un agente della C.I.A., amico di McGarrett, viene trovato morto sulla spiaggia. La squadra inizia ad indagare e ritrova alcuni frammenti di suoi appunti. 9×02 L’uomo che cadde dal cielo: Un uomo viene rapito da un aereo in volo. La squadra di McGarrett inizia ad indagare e scopre che l’uomo rapito è un agente americano sotto copertura ...

