Non permettere alle persone cattive di mandarti dallo psicologo

Fonte : dilei

(Di domenica 8 settembre 2019) Viviamo in un mondo “malato” che, il più delle volte, sembra girare al contrario, in cui lebuone sono costrette a rivolgersi ad unoa causa dellemeno brave. Con la tecnologia e l’avvento dei cosiddetti leoni da tastiera, la società ormai è giunta alla deriva. Competizione, materialismo, invidia, sono tutti gli ingredienti di quel mondo 2.0 che porta tutti noi a sentirne gli effetti. Gli esperti la chiamano spersonalizzazione e consiste nell’incapacità di amare se stessi e il prossimo. A soffrirne maggiormente sono proprio lebuone, quelle più semplici, che hanno bisogno dell’aiuto di unoper imparare a reagire e sopportare le frustrazioni delle. Con i social la vita è diventata una soap opera, in cui ogni giorno ci si trova a recitare soltanto per il gusto di mettersi in mostra, apparire, ...

CarloCalenda : #DiMaio non poteva permettere un PD al Mise. Vuole conservare la “Pomiglianizzazione” (Di Vico cit.) del Ministero… - Midnight042 : RT @boytobuild: Ciao a tutti! Mi chiamo Adrian e sono un ragazzo trans. Sto cercando di mettere da parte dei soldi per potermi permettere l… - cinesapphic : RT @boytobuild: Ciao a tutti! Mi chiamo Adrian e sono un ragazzo trans. Sto cercando di mettere da parte dei soldi per potermi permettere l… -