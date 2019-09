Matteo Renzi verso l' addio al Pd | nascono i suoi gruppi parlamentari | clamoroso | Luca

Governo Conte 2 - e ora molti dovrebbero ringraziare Matteo Renzi : Dopo anni di pesanti insulti e offese del Movimento cinque stelle contro il Pd, e soprattutto contro Matteo Renzi e i suoi, l’altro ieri è nato il Governo giallo-rosso. Un fatto politico che solo qualche settimana fa pareva impossibile. Talmente improbabile che Matteo Salvini su questo punto aveva fondato la sua idea di fare la crisi di Governo ad agosto. Invece, con una visione politica collettiva e non personale, Renzi è andato oltre ...

Matteo Renzi - Richetti : "Mi ha detto per sms che farà i suoi gruppi". Il governo dura pochissimo? : Sarà uno dei pochi del Pd a votare contro il governo dell'inciucio, Matteo Richetti. Il quale, a Montecitorio, parla con Augusto Minzolini delle "scosse che rischiano di terremotare la geografia della politica italiana", come riporta poi su Il Giornale. "Non possono chiedermi di votare questo govern

Matteo Renzi subito contro Luigi Di Maio : "Un ministro che sa l'inglese come l'italiano - male" : E che inciucio sia, ratificato dalla piattaforma Rousseau. Nasce il governo di Pd e M5s, a breve il giuramento e la squadra dei ministri, i cui nomi però sono nel frattempo già trapelati (pochi dubbi relativi a poche caselle). Squadra di ministri che si preannuncia debole, soprattutto da parte dei d

Luigi Di Maio avverte Matteo Renzi : "Chi tradisce si prende le sue responsabilità" : Movimento 5 stelle e Pd non hanno nemmeno cominciato a governare insieme e già se le danno. "Se mi fido di Matteo Renzi?", attacca Luigi Di Maio: "Per me c'è un programma di governo adesso, e in quel programma ci sono le persone, i cittadini. Ora, qui non si tratta di staccare la spina, tradire qual

Matteo Renzi scippa lo slogan a Matteo Salvini : "Prima gli italiani lo dico io" : Guarda come gongola. Si parla di Matteo Renzi, che dopo aver dato il là alla manovra che sta portando all'inciucio Pd-M5s, è tornato al centro del dibattito politico. Nel giorno del voto sulla piattaforma Rousseau, intercettato dai microfoni di La7 nel corso della maratona di Enrico Mentana, torna a

Luigi Di Maio vicepremier - il Pd dice no ma Matteo Renzi è favorevole : umiliazione totale - cosa ci nascondono : La trattativa tra Pd e M5s per dar vita al governo si è arenata sulla pretesa di Luigi Di Maio di restare vice di Giuseppe Conte. Il premier incaricato, come noto, vorrebbe al massimo un vice tecnico, il Pd chiede viceversa un suo uomo (Dario Franceschini) e considera uno sbilanciamento di poteri la

"Un governo per la crescita - o niente sostegno" dice Matteo Renzi : Matteo Renzi ha avvertito che non sosterrà un governo Pd-M5s che volesse colpire le imprese anziché impegnarsi per far crescere il Pil. "Non avete nulla da temere da un governo che nasce per evitare l'aumento dell'Iva e che abbassa lo spread", ha detto l'ex premier rivolgendosi al mondo produttivo in un'intervista al Sole 24 Ore, "ma se qualcuno vi volesse far male, sappiate che non avrà i numeri in Parlamento". "L'Italia rischia ...

Matteo Renzi : «La durata del nuovo esecutivo? Sarà legata alla qualità della squadra» : Senatore Matteo Renzi, Conte ha ricevuto l'incarico. Riuscirà a formare il nuovo governo? «Per me sì. Ovviamente Sarà cruciale la discussione sui contenuti. Non...

Matteo Renzi dice che si aspetta «un grazie» : Per aver «mandato a casa Matteo Salvini» e dice che non sarà tra quelli che «staccheranno la spina» al nuovo governo

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" - dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

"Salvini sembrava invincibile - ma lo abbiamo mandato a casa" dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

"Il governo dura se i ministri sono di qualità" dice Matteo Renzi : “Io non sono tra quelli che stacca la spina: magari posso essere tra quelli che la spina l'ha attaccata, portando la corrente in un luogo in cui non c'era. Al governo che sta per nascere dirò: pensate a lavorare, non a inseguire i fantasmi”. Così Matteo Renzi in un'intervista a Il Messaggero nell'edizione cartacea. Il già segretario Pd ed ex premier è però contento di aver “messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa ...

Governo - Matteo Renzi sui social : 'Salvini esce politicamente di scena' : L'alleanza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle è ormai sancita. A breve, il Presidente Giuseppe Conte, incaricato da Mattarella per formare il nuovo Esecutivo convocherà un nuovo giro di consultazioni, in modo da scegliere in breve tempo chi farà parte della nuova squadra di Governo. Il Premier non esclude che già nei prossimi giorni possa sciogliere la riserva e presentare i primi nomi dei prossimi ministri che saranno di scena ...

Governo - Matteo Renzi : oggi Matteo Salvini esce di scena : Governo, Renzi: oggi Salvini esce di scena."Guardiamo i fatti. All'inizio di agosto il Paese era in mano a un presunto Ministro dell'Interno