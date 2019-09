Italia di rigore! Finlandia ko e qualificazione ad Euro 2020 ipotecata | con gol e

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019) L’supera la1-2 grazie al gol di Immobile e al rigore di Jorginho:ad. Per diventare grandi servono più gol e maggiore concentrazione, ma il futuro è azzurro Dopo la sfida contro l’Armenia, l’scende in campo nuovamente per la seconda sfida settimanale valevo per il sesto turno diad. Azzurri di scena a Tampere contro la, seconda forza del Girone J con 4 vittorie e 1 sola sconfitta, arrivata proprio contro l’all’andata. Fabio Ferrari/LaPresseFABIOFERRARI Azzurri che bissano il successo di Udine vincendo per 1-2 grazie alle reti di Immobile, che si sblocca dopo 2 anni di astinenza in Nazionale, e Jorginho che trasforma il rigore decisivo. Di Pukki il gol del momentaneo pareggio, arrivato anch’esso dal dischetto.che si trova prima, ...

