Forte maltempo al nord-est | grossa tromba marina a Rosolina Mare

Allerta Meteo : Forte ondata di maltempo al Nord - neve a 1700/1800 metri sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : E’ in atto oramai l’azione depressionaria anche severa sulle regioni settentrionali. Nella notte, una saccatura più fredda dal Nord Europa è penetrata sul bacino centro-settentrionale del Mediterraneo, innescando immediatamente un’area di bassa pressione sottovento alla catena Alpina in corrispondenza del Nord Italia. Ne sta derivando un maltempo serio su molte regioni, sia per le caratteristiche vorticose significative della ...

Previsioni Meteo - sarà una domenica di Forte maltempo al Nord : prima neve sulle Alpi [MAPPE] : Dopo 24 ore di temporaneo affievolimento dei cavi d’onda Nordatlantici, con circolazione comunque sempre mediamente instabile, ma con caratteristiche non cicloniche, un altro vortice piuttosto ostinato e più profondo di quello in azione appena ieri, si scaverà sulle regioni settentrionali italiane. A questo giro, la saccatura lungo la quale poi scorreranno i nuclei perturbati, proverrà da comparti Nordeuropei più freddi, quindi aree ...

Maltempo - temporale a Firenze : Forte grandinata - disagi per la viabilità [VIDEO] : Un temporale, accompagnato da una intensa grandinata, si è abbattuto oggi, poco prima delle 13, su Firenze. L’ondata di Maltempo è durata circa mezz’ora, e ha creato disagi alla viabilità. temporale e grandinata a Firenze [VIDEO] L'articolo Maltempo, temporale a Firenze: forte grandinata, disagi per la viabilità [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Liguria : Forte vento di burrasca - temporali e 16mila fulmini : vento forte di burrasca e migliaia di fulmini si sono abbattuti la notte scorsa in Liguria, interessata dall’allerta meteo gialla. Arpa regionale rende noto che, “tra la serata di ieri e la mattinata di oggi piogge, rovesci e temporali hanno interessato in particolare il centro e il Levante della regione. Nelle ultime 12 ore (dati aggiornati alle 10.30) le cumulate massime si sono registrate nello spezzino: 80.6 millimetri a Luni ...

Allerta Meteo : “venerdì nero” al Nord - Forte maltempo e fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Un “venerdì nero” per le regioni settentrionali con forte maltempo e possibili fasi di criticità su molte aree. Avevamo annunciato già da giorni che, per la data odierna, avrebbe fatto ingresso sul Mediterraneo settentrionale un insidioso vortice instabile in seno una saccatura Nordatlantica decisamente tagliente. La tendenza evolutiva sta trovando piena conferma nell’esecuzione di fatto della manovra barica in azione in queste ...

Previsioni Meteo 7-10 Settembre : Forte maltempo su gran parte d’Italia - fenomeni estremi soprattutto al Nord [MAPPE] : Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, la circolazione sul Centro Nord Mediterraneo e su buona parte dell’Italia continuerà a essere mediamente instabile dai quadranti settentrionali o occidentali. La componente occidentale o Nord-occidentale è vista via via prevalere, da domenica e per i giorni successivi, quindi con taglio più trasversale che non meridiano dei flussi instabili. In questo scenario barico, i nuclei ...

Previsioni Meteo : ancora piogge al Sud e Forte maltempo al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Contesto circolatorio che vede oramai semi-onde secondarie del flusso subpolare prediligere, nei loro affondi, l’area mediterranea. Naturalmente ci saranno delle fasi più stabili e con ampio soleggiamento, configurantesi come fasi inter-frontali o talora inter-cicloniche, ma il trend mediamente instabile proseguirà per diversi giorni ancora sul bacino centrale del Mediterraneo e su diverse regioni italiane, anche con fasi perturbate. La ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e Forte vento : Allerta Meteo – Dopo essere stato concentrato solo al Sud negli ultimi giorni, il maltempo ora interesserà anche le regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per le Alpi meridionali principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello 2 anche per il Nord del Mar Nero principalmente per grandine grande o molto grande e forti raffiche di vento e in misura ...

Le Previsioni meteo di oggi lunedì 2 settembre fanno intendere come il maltempo non intenda lasciare il Belpaese. Per quanto la situazione pare possa migliorare nelle tempo nelle regioni centrali, da giovedì è in arrivo una nuova perturbazione.

Meteo - allerta Estofex per Forte maltempo in Italia : nubifragi - alluvioni lampo e rischio tornado nelle prossime ore : allerta Meteo – Il mese di settembre ha riportato il maltempo in Italia con nubifragi e allagamenti in diverse aree del Paese, come Roma, Firenze e Palermo, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna. In particolare, allerta di livello 1 per Italia e Malta per nubifragi e tornado. Livello 1 anche per parti di Romania, Moldavia, Ucraina, Bielorussia e Russia per nubifragi, grandine di grandi ...

Maltempo Lombardia : Forte temporale su Milano - verifiche e interventi in corso : forte temporale nelle scorse ore su Milano e hinterland: le intense precipitazioni hanno fatto scattare i controlli della polizia locale e dei vigili del fuoco, ma, a parte numerosi interventi, al momento non si segnalano feriti, disagi della circolazione stradale o danni rilevanti. Il Lambro e il Seveso sono monitorati secondo i protocolli di prevenzione, già attivati ieri, ma in entrambi i casi sono “al di sotto della soglia ...

Maltempo a Ragusa - Forte temporale a Modica : Il Maltempo annunciato dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia è arrivato anche in provincia di Ragusa. forte temporale su Modica

Allerta Meteo - a inizio Settembre si scatena l’autunno : Forte maltempo già tra Domenica 1 e Lunedì 2 - alto rischio alluvioni [MAPPE] : Allerta Meteo – Le condizioni di instabilità andranno via via intensificandosi nel corso dei prossimi giorni, soprattutto verso il weekend. Dal Nord Atlantico arriveranno fronti sempre più determinati, grazie ad uno squarcio barico più profondo e aperto operato da un ramo secondario del “fronte sub-polare” verso il Mediterraneo centrale. Ma nel contesto mediamente instabile, abbiamo individuato, dalle indagini ultime, una fase ...

Maltempo Toscana : Forte temporale scoperchia tetto di un palasport : Intervento dei vigili del fuoco a Montelupo Fiorentino (Firenze) dove un violento temporale ha provocato ingenti danni alla copertura del palazzetto dello sport, che si sarebbe sollevata su un lato. E’ successo nel pomeriggio durante una tempesta, con tanta pioggia e un vento forte. Al momento non risultano feriti. La copertura è stata danneggiata poco prima dell’arrivo di ragazze che avevano l’allenamento di pallavolo. Alcuni ...