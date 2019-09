Agli Us Open vince Andreescu | Serena Williams ancora ko in finale

Cara Delevingne e Ashley Benson - il bacio Agli Us Open : Il bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli Us OpenIl bacio tra Cara Delevingne e Ashley Benson agli ...

US Open - palla alta e lenta ma Serena Williams sbAglia tutto : l’insolito errore e la vittoria della 19enne Andreescu : Bianca Andreescu ha vinto gli Us Open, quarto e ultimo Slam stagionale, sul cemento di Flushing Meadows a New York. La 19enne canadese di origini rumene, numero 15 del ranking Wta e del tabellone, nella finale, ha battuto la 37enne statunitense Serena Williams, numero 8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 41 minuti. Primo Major in carriera per Andreescu; Serena Williams manca l’obiettivo del suo 24° titolo Slam. Nelle ...

Nadal ferma il sogno di Berrettini e vola in finale Agli Us Open : Nadal ferma il sogno di Berrettini e vola in finale agli Us Open. Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini agli Us Open di tennis.

Meghan lascia Harry e Archie a casa e vola a New York Agli US Open - : Roberta Damiata La Duchessa del Sussex è volata a New York per sostenere la sua amica Serena Williams impegnata nella finale Meghan Markle ha lasciato oggi Londra con un volo di linea per recarsi a New York, per vedere la sua amica Serena Williams giocare nella finale degli US Open. Meghan è volanta attraverso l’Atlantico solo con una piccola scorta, e ha lasciato il marito Harry e il figlio di Archie di quattro mesi a Windsor. E’ ...

Berrettini da record - quanto ha guadagnato Agli US Open : Matteo Berrettini è approdato in semifinale agli US Open. Ben 42 anni dopo Corrado Barazzutti, il torneo statunitense ritrova l’Italia ai piani alti, grazie al tennista classe ’96. Un exploit quello di Berrettini, che gli consentirà di veder aumentare vertiginosamente i premi per la stagione in corso. Come riporta la rivista specializzata “Forbes”, prima degli […] L'articolo Berrettini da record, quanto ha guadagnato agli US Open è stato ...

Matteo Berrettini conquista la semifinale Agli US Open e si prepara a sfidare Nadal : Quarantadue anni dopo l’Italia del tennis maschile scrive un’altra pagina di storia grazie a Matteo Berrettini, che dopo poco meno di quattro ore batte Gael Monfils (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6) e conquista la semifinale agli US Open. Un evento raro e perciò di enorme valore, specie se a centrarlo è un 23enne che a dispetto della carta d’identità ha dimostrato di avere tanto altro oltre al talento. Per farsi un’idea dell’impresa basta considerare ...

Tifa Fiorentina - il suo idolo è LeBron e non rinuncia alla carbonara : Matteo Berrettini - il sogno italiano Agli US Open : Matteo Berrettini, il sogno italiano agli US Open: il tennista azzurro raggiunge la semifinale dello Slam americano 42 anni dopo Barazzutti. Adesso c’è Nadal! Per trovare l’ultimo tennista maschile italiano in semifinale agli US Open si deve tornare indietro fino al 1977, quando Corrado Barazzutti si dovette fermare al penultimo atto dello Slam americano contro Jimmy Connors. Ben 42 anni dopo, l’Italia porta un altro ...

US Open – Martina Navratilova difende Djokovic : “fischi sbAgliati - non avrebbe mai voluto ritirarsi” : Martina Navratilova prende le difese di Novak Djokovic sulla questione fischi: l’ex tennista critica il comportamento dei tifosi degli US Open I fischi ricevuti da Novak Djokovic dopo il suo ritiro nel match contro Stan Wawrinka continuano a fare discutere. Il tennista serbo, che per tutto il torneo ha accusato dei problemi alla spalla, non è riuscito a completare il match contro lo svizzero, alzando bandiera bianca a metà incontro. I ...

