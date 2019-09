Video | testo e traduzione di Pop Goes The Weapon dei Prophets Of Rage | la nuova invettiva

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 7 settembre 2019) PopThedeiOfè un nuovo grido di rabbia contro le armi libere e la politica americana. Dalle ceneri deiAgainst The Machine, del resto, non poteva che svelarsi qualcosa del genere. Tom Morello e soci sono sempre stati in prima linea per sfidare la brutta politica, le ingiustizie e per lottare contro il razzismo e la guerra a colpi di chitarre distorte, riff trascinanti e groove tirato al massimo fino a toccare le dinamiche più interessanti del funk. PopThedeiOfè laanticipazione del nuovo materiale della band dopo Made With Hate, un secondo album che Tom Morello descrive come una "celebrazione della resistenza". Nelche accompagna il nuovo singolo troviamo vari elementi che denunciano le stragi americane dovute all'esasperato utilizzo delle armi da fuoco. L'elenco delle vittime scorre per tutta la ...

luckvyone : RT @eisorosa: Un testo dei bap a libera interpretazione Commesso d'onore di*ane? Come sudore no di*ane Come sudore nel di*ane Come sudo… - babvbearr : RT @taeavecookies: Il testo di So Far Away e l’atmosfera dell’arena uniti alle voci angeliche della vocal line nella versione live hanno re… - kookmyeuphoriaa : RT @Jimin_sweets: Posso accettare e supportare di tutto... ma sti video di JUNGKOOK IN PIED PIPER con sotto il TESTO No. -