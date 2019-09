US Open 2019 | è il giorno della finale femminile | duello generazionale tra Serena

Bianca Andreescu-Serena Williams in tv oggi - Finale femminile US Open 2019 : orario - canale - streaming e programma : E’ il giorno della verità per l’ultimo Slam dell’anno per quel che concerne il tabellone femminile. Agli US Open arriva la Finale tra Bianca Andreescu e Serena Williams. La canadese è stata protagonista di un anno che ha visto letteralmente esplodere il suo talento, con le vittorie a Indian Wells prima e a Toronto poi (la Finale di questo Premier 5 è anche il solo, e ingiudicabile, precedente tra le due, per ritiro della 23 ...

Nadal-Medvedev - Finale US Open 2019 : data - programma - orari e tv : Saranno dunque Rafael Nadal e Daniil Medvedev a giocarsi la Finale dello US Open 2019 di tennis, ultimo Major dell’anno. A Flushing Meadows andrà in scena un incontro che sulla carta dovrebbe essere favorevole allo spagnolo, n.2 del mondo. L’iberico, impostosi in semiFinale contro un bravo Matteo Berrettini, ha espresso fino ad ora un tennis solidissimo e continuo, marchio di fabbrica di casa maiorchina. Rafa vuol conquistare il ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini battuto in semifinale da Rafa Nadal : Finisce lo splendido US Open di Matteo Berrettini, che è stato sconfitto per tre set a zero da Rafa Nadal. Lo spagnolo, vincitore tre volte di questo torneo, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-4 6-1. C'è rimpianto in Berrettini per il primo set, perso al tie-break e con due setpoint a favore. Nadal in finale giocherà con il russo Medvedev.Continua a leggere

LIVE Berrettini-Nadal 6-7 4-6 1-6 - US Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta - ma Rafa è troppo forte! 27esima finale Major per lo spagnolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.11 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.09 Rafael Nadal batte 7-6 (6) 6-4 6-1 Matteo Berrettini e conquista la finale per la 27esima volta in un torneo dello Slam. Per la sesta volta in quel di New York, dove ha vinto tre volte e in cui, anche domenica, sarà favorito contro Daniil Medvedev, nuovo numero 4 del mondo a soli 23 anni e già qualificato alle Atp Finals. Londra che ...

US Open 2019 : è Daniil Medvedev il primo finalista - battuto tre set a zero Grigor Dimitrov : Nella prima semifinale del singolare maschile degli US Open 2019 il russo numero 5 del mondo Daniil Medvedev conquista la sua prima finale in un torneo del Grande Slam al primo tentativo battendo col punteggio di 7-6 6-4 6-3 il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 78 del ranking ATP. Dimitrov perde subito il servizio, oltretutto a zero, nel primo game del match, Medvedev però in quello successivo commette due doppi falli ed è costretto a salvare due ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 4-3 - US Open 2019 in DIRETTA : pioggia di break a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Dimitrov supera la difesa estrema di Medvedev e torna in parità. 40-15 Ottimo rovescio del bulgaro su cui non arriva il russo. 15-15 CHAPEAU DIMITROV! Il bulgaro spara a più non posso con il diritto e alla fine scalfisce la difesa del russo. 4-3 Il russo conduce il set dopo la pioggia di break. 40-15 Medvedev piazza l’ace. 30-0 Rovescio in corridoio da parte del tennista ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 3-2 - US Open 2019 in DIRETTA : pioggia di break a New York! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Smash stupefacente di Dimitrov! Salto alla Sampras e parità. 15-15 Dimtirov sfrutta il serve&volley. 3-2 Ancora montagne russe nel match: altro break, questa volta per Dimitrov. 40-AD Dimitrov chiude a rete! Palla break per il bulgaro. 40-40 Chiude ancora a rete Medvedev. 30-40 Non passa la soluzione di rovescio di Dimitrov. 0-40 Tre palle break per Dimitrov che domina a rete! 0-30 ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 2-1 - US Open 2019 in DIRETTA : controbreak immediato di Medvedev! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Fuori misura il diritto del bulgaro. 40-30 Ottimo diritto in anticipo di Dimitrov! 40-15 Ancora troppo leggero in uscita il tennista russo. 40-0 Nuovo passaggio a vuoto per Dimitrov. 30-0 Ottimo servizio di Medvedev. 1-1 Anche Dimitrov è autore di un pessimo turno di battuta: controbreak immediato. 0-40 Cross di rovescio del russo e tre palle break! 0-30 Rovescio a rete del bulgaro troppo ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 7-6 - US Open 2019 in DIRETTA : il russo vince il lungo ed equilibrato primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21 Dopo più di un’ora di tanto equilibrio, Daniil Medvedev vince il primo set per 7 punti a 5 al tie-break dopo i break iniziali e il set point annullato del dodicesimo gioco. Dimitrov, pur comandando il gioco, nel momento più importante, ha tremato. FINE primo SET 7-5 Altro errore e primo set Daniil Medvedev! 6-5 Diritto in rete del bulgaro: set point per Medvedev. 5-5 Dimitrov ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 4-5 - US Open 2019 in DIRETTA : il bulgaro comanda il set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Con timore, Dimtirov, prova il diritto: lungo. 30-30 Doppio fallo per il russo. 15-15 Dimitrov si apre il campo e chiude il punto di diritto. 15-0 Serve&volley di Medvedev che prova ad accorciare gli scambi. 4-5 Chiude a rete Dimitrov. 40-0 Diritto piazzato dopo un ottimo servizio. 30-0 Secondo ace per Dimitrov. 15-0 Troppo frettoloso il russo con il diritto e spara fuori. 4-4 Il ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 3-4 - US Open 2019 in DIRETTA : controbreak immediato del bulgaro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Ace di Dimitrov, che conduce nel primo set. AD-40 SMORZATA PAZZESCA DI DIMITROV! 40-40 Rovescio lungo di Medvedev! 30-40 Diritto sulla riga di Dimitrov out di poco: il challenge conferma. 15-30 Ottimo scambio condotto da Medvedev che vince lo scambio. 15-15 Numero di rovescio di Dimitrov: comanda lo scambio il bulgaro. 0-15 Ottima accelerazione di rovescio del russo. 3-3 Ancora servizio e ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 2-1 - US Open 2019 in DIRETTA : break immediato del russo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Dimitrov vince il primo scambio equilibrato con il rovescio. 15-0 Ace del russo. 2-1 Tiene la battuta Dimitrov. 40-15 Lob altissimo per il russo: fuori di pochissimo. 30-15 Conduce lo scambio il bulgaro: Medvedev si difende come può ma non trova il passante. 15-15 Sin qui, Medvedev ha il merito di prolungare lo scambio: Dimitrov in difficoltà. 15-0 Dimitrov piazza una buona seconda: ...

LIVE Medvedev-Dimitrov 0-0 - US Open 2019 in DIRETTA : si parte con la prima semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 Chi vincerà la prima semifinale? Chi raggiungerà la finale Slam per la prima volta in carriera? 21.55 Tra poco i giocatori scenderanno in campo sull’Arthur Ashe Stadium. 21.52 C’è attesa per il match delle 22, ma di meno rispetto a quella del 18 volte campione Slam Rafael Nadal contro Matteo Berrettini. 21.50 Manca sempre meno alla sfida: sono quasi le 16 e al momento ...

LIVE Medvedev-Dimitrov - US Open 2019 in DIRETTA : la prima semifinale è pronta ad iniziare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 Per Daniil Medvedev invece, la prima, come per Matteo Berrettini: entrambi classe 1996, sono i più giovani da Novak Djokovic nel 2010 a raggiungere tale piazzamento a Flushing Meadows. 21.41 Per Grigor Dimitrov si tratta della terza semifinale Major dopo quelle di Wimbledon nel 2014 e gli Australian Open nel 2017. 21.39 Daniil Medvedev è giunto sin qui grazie ad un tabellone favorevole, ...