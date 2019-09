Terrorismo | finanziavano attività radicali | dieci arresti in Abruzzo | c' è

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di sabato 7 settembre 2019) Ingenti somme di denaro, in parte frutto di evasione fiscale, da destinare anche al finanziamento diriconducibili all'organizzazione radicale islamica "Al-Nusra"

infooggi : Terrorismo: 10 arresti in Abruzzo, anche Imam del teramano - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Terrorismo, 10 arresti in Abruzzo In manette anche un imam, finanziavano organizzazioni radicali - UltimOraNewsUN : ?? Terrorismo, 10 arresti in Abruzzo ?? In manette anche un imam, finanziavano organizzazioni radicali -