Reunion de Il Trono di Spade in The Eternals | Richard Madden e Kit Harington di nuovo

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 7 settembre 2019) Sembra un'eternità da quando abbiamo visto Jon Snow insieme a Robb Stark, e ora gli attori che li interpretano stanno per rivedersi in una specialede Ildi. Alla Disney D23 Expo è stato annunciato che Kitsi sarebbe aggiunto al cast di Marvel's The, dove ritroverà il collega.I due attori hanno condiviso la loro ultima scena insieme durante la prima stagione de Ildi, e successivamente i loro personaggi hanno intrapreso strade diverse. Mentre Robb Stark ci ha tragicamente lasciato negli ultimi episodi della terza stagione, Jon Snow è sopravvissuto fino al controverso finale di serie, andato in onda nel maggio di quest'anno.A Entertainment Weekly,ha confidato il suo entusiasmo nel ritrovare il collega/amico di set: È fantastico. Sono passati dieci anni da quando abbiamo lavorato insieme. Siamo ...

