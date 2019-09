Imola | 45enne abusa sessualmente delle amiche della figlia | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Federico Garau Stando all'accusa l'uomo ha offerto alle minorennibevande "corrette" durante i pigiama party organizzati dalla. Al mattino dopo le ragazzine non ricordavano nulla, ma avevano un forte mal di testa e tornavano a casa con abiti diversi da quelli indossati per andare a dormire dall'amica È statogiovedì scorso ildiaccusato di avereto, ospitate in casa durante alcuni pigiama party. Le ragazzine – parliamo di giovani fra i 12 ed i 13 anni - sarebbero state narcotizzate e poi pesantemente molestate durante il sonno. Sono stati i genitori di unaminorenni coinvolte, durante la scorsa primavera, a denunciare per primi l'accaduto, rivolgendosi alla stazione di polizia di via Mazzini. In una di quelle occasioni, infatti, la loroaveva fatto ritorno a casa completamente ...

magicaGrmente22 : 'pesante l’accusa nei confronti di un 45enne imolese, finito in manette giovedì e attualmente rinchiuso nel carcere… -