Governo | insulti sessisti a ministro De Micheli da un attivista di Casapound E’ rivolta

Governo : Fassino - ‘da bracciante a ministro fa onore a Italia - insulti squallidi’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Gli insulti a Teresa Bellanova sono espressione di uno squadrismo sessista e uno squallido antimeridionalismo che dimostra la miseria morale di chi li pensa e usa. Che una bracciante, che ha sempre lottato per il riscatto sociale, sia ministro non può che fare onore all’Italia”. Lo scrive su twitter Piero Fassino del Pd. L'articolo Governo: Fassino, ‘da bracciante a ministro fa ...

Governo : Renzi - ‘Bellanova? nessuno infiamma Leopolda come lei - insulti da poveretti’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Chi insulta Teresa Bellanova per il suo abito, per il suo fisico, per la sua storia di bracciante agricola divenuta sindacalista e poi ministro non è degno di una polemica pubblica: è semplicemente un poveretto. Gente che polemizza così va solo compatita, nemmeno criticata”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb. “Voglio però fare un augurio a chi ironizza sulle caratteristiche fisiche (quasi ...

Michela Murgia : "Scrofa - palla di lardo : mai ricevuti tanti insulti come in questi 14 mesi di Governo" : “Scrofa. palla di lardo. Cesso ambulante. Vacca. Peppa Pig. Sbaglio di natura”, inizia così l’ultimo post della scrittrice Michela Murgia che, tramite, Facebook ha voluto denunciare gli insulti ricevuti negli ultimi 14 mesi sui social network. Un periodo di tempo che la Murgia fa coincidere con la durata del primo governo Conte, puntando il dito contro i sostenitori di un Ministro in particolare (plausibilmente il ...

Governo - la replica di Salvini a Conte : "Mal sopportato - per gli insulti mi bastava Saviano" : Nel suo discorso in Senato il presidente del Consiglio non ha risparmiato critiche al ministro dell'Interno. La replica di...

Crisi Governo - Fedriga : “M5s veri traditori. Salvini sopporta insulti come ‘Higuain ingrassato’” : “Il M5s dice che noi della Lega siamo traditori? E’ come se la moglie che trova il marito in dolce compagnia a ripetizione decine di volte decidesse di lasciarlo e il marito dicesse che la moglie l’ha tradito perché l’ha lasciato. Ecco, quella dei 5 Stelle mi sembra una costruzione fantasiosa”. Sono le parole del presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite de “L’aria che tira”, su La7. Il politico della Lega ...