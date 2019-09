Google Play Services per AR sbarca sui nuovi device di Samsung

OnePlus pubblica una nuova app sul Google Play Store : ecco Zen Mode : OnePlus ha introdotto la Zen Mode insieme al suo ultimo smartphone top di gamma, OnePlus 7 Pro, con l'obiettivo di aiutare gli utenti a prendersi una pausa L'articolo OnePlus pubblica una nuova app sul Google Play Store: ecco Zen Mode proviene da TuttoAndroid.

Nel Google Play Store arrivano i video riprodotti automaticamente e più sicurezza per i bambini : Navigare nel Google Play Store sarà probabilmente un po' più fastidioso nelle prossime settimane. Scopriamo insieme cosa cambierà a settembre L'articolo Nel Google Play Store arrivano i video riprodotti automaticamente e più sicurezza per i bambini proviene da TuttoAndroid.

Google espande il programma di ricerca bug sul Play Store : Google ha annunciato l'espansione del Play Security Reward Program, coinvolgendo tutte le applicazioni presenti nel Play Store con oltre 100 milioni di download. L'articolo Google espande il programma di ricerca bug sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google rimuove dal Play Store due app che causavano lag e battery drain : Google ha rimosso due applicazioni dal Play Store, dove avevano generato oltre 1.5 milioni di download, che nascondevano un sistema click-fraud. L'articolo Google rimuove dal Play Store due app che causavano lag e battery drain proviene da TuttoAndroid.

Arriva Pokémon Masters su iPhone e Android : come scaricarlo gratis da App Store e Google Play : I mostriciattoli tascabili di Nintendo tornano su dispositivi mobile con Pokémon Masters. E lo fanno nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, come annunciato dalla stessa compagnia di Kyoto e dagli sviluppatori di DeNA Corporation. Dopo il grande successo del "cugino" Pokémon GO - ancora sulla cresta dell'onda dopo tre anni dal lancio! -, Pikachu e i suoi colorati amici invadono nuovamente i device iOS e Android, con un titolo da poter scaricare ...

Tante novità in arrivo su Google Chrome - Play Store Web e Ricerca : ecco quali sono : Google sta testando un'interfaccia rinnovata per il Play Store per semplificare l'installazione delle applicazioni sui vari dispositivi, inoltre i badge non letti potrebbero arrivare nelle schede e nei segnalibri di Google Chrome che potrebbe presto evidenziare alcune parti di un articolo nei siti web in base in base alla loro query di Ricerca. L'articolo Tante novità in arrivo su Google Chrome, Play Store Web e Ricerca: ecco quali sono ...

HONOR 20S avvistato su Google Play Console con Android 10 e fino a 256 GB di memoria interna : HONOR 20S è stato appena avvistato su Google Play Console, dovrebbe arrivare con Android 10, disPlay da 6 pollici e fino a 256 GB di memoria interna. L'articolo HONOR 20S avvistato su Google Play Console con Android 10 e fino a 256 GB di memoria interna proviene da TuttoAndroid.

Il display di OnePlus 7 Pro non funziona più a 90 Hz durante la navigazione su Google Chrome : OnePlus 7 Pro è stato e rimane tuttora uno degli smartphone premium più convincenti e completi dell’anno e ha nel gigantesco display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz uno dei suoi principali punti di forza, purtroppo però non riesce a sfruttarlo durante la navigazione su Google Chrome. A proposito del display, la scheda tecnica […] L'articolo Il display di OnePlus 7 Pro non funziona più a 90 Hz durante la navigazione su Google ...

Google continua a fare pulizie ed elimina i regali di Play Music e la chat integrata di YouTube : La versione 8.21 per Android di questa settimana perde l'opzione per inviare in regalo un abbonamento a Google Play Music che non è più disponibile nelle impostazioni generali. YouTube perderà invece la chat integrata che non sarà più disponibile dal prossimo settembre. L'articolo Google continua a fare pulizie ed elimina i regali di Play Music e la chat integrata di YouTube proviene da TuttoAndroid.

Le nuove app sul Google Play Store subiranno un processo di revisione più lungo prima di essere pubblicate : Le nuove applicazioni in fase di pubblicazione sul Google Play Store potrebbero andare incontro ad un processo di revisione più lungo del previsto. L'articolo Le nuove app sul Google Play Store subiranno un processo di revisione più lungo prima di essere pubblicate proviene da TuttoAndroid.

Un’altra app di Google entra nel club della modalità scura : è arrivato il turno di Playground : Mercoledì Google ha presentato ufficialmente la modalità scura in Playground, l'app per gli adesivi AR che ora abbraccia le linee guida utilizzando il grigio scuro anziché il nero pieno e riducendo i colori ai pastelli. Il nuovo aspetto si adatta meglio al resto dell'interfaccia scura della fotocamera rispetto alla versione precedente con sfondo bianco. L'articolo Un’altra app di Google entra nel club della modalità scura: è arrivato il ...

Google dà un bel boost a Play Libri con funzionalità in anteprima e programma beta : Grandi cambiamenti in arrivo su Google Play Libri con diverse novità che si apprestano a debuttare e che possono già essere provate per chi fosse parte del programma beta. Quali sono le funzionalità in arrivo a breve sull’applicazione per gestire al meglio la propria collezione digitale? Come vi abbiamo ampiamente raccontato nella pagina dedicata a […] L'articolo Google dà un bel boost a Play Libri con funzionalità in anteprima e ...

Avengers Endgame è arrivato sul Google Play Film - pronto all’acquisto : Marvel Studios Avengers Endgame è finalmente disponibile su Google Play Film, pronto per essere acquistato a 13,99 euro. Ecco tutti i dettagli L'articolo Avengers Endgame è arrivato sul Google Play Film, pronto all’acquisto proviene da TuttoAndroid.

Google Play Services si prepara a stimare il tempo di utilizzo rimanente per i dispositivi bluetooth : Il jack per cuffie da 3,5 mm sta per uscire di scena in favore dei dispositivi audio bluetooth e ora l'ultima versione beta di Google Play Services indica che Google tenterà di fornire una stima più intelligente per la durata della batteria, traducendo la percentuale della batteria rimanente in ore e minuti di utilizzo previsti. L'articolo Google Play Services si prepara a stimare il tempo di utilizzo rimanente per i dispositivi bluetooth ...