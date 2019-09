Giù in 60 secondi | da sabato 7 settembre alle 13 | 40 su Italia 1

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 7 settembre 2019) Giù in 60: Adrenalina ad alta quota, su1 tornano Veronica Ruggeri e Vic da. Da oggi pomeriggio su1 torna Giù in 60: adrenalina ad alta quota. L’appuntamento è ogni, dal 713:40 su1. Si tratta della quarta edizione, condotta da Veronica Reggeri e Vic. Le puntate di questa edizione saranno cinque, ognuna dedicata a un vip. Il programma a cura di Magnolia-Banijay Group, giunto con successo alla quarta edizione, vede un gruppo di personaggi famosi che non ha mai affrontato il paracadutismo sfidare i propri limiti e lanciarsi da quota 4.000 metri. Ad accompagnare i vip in tutte le fasi di questa adrenalinica esperienza il confermatissimo duo formato da Veronica Ruggeri, che raccoglierà emozioni, paure e confidenze dei neofiti del lancio, e Vic, esperto di volo, che salirà con loro sull’aereo e si ...

