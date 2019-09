Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo

Citazioni0 : Gli uomini son convinti che a noi piacciano certi uomini e noi siam convinte che agli uomini piacciano certe donne. Moriremo disinformati. - sergiokrossi : @matteorenzi Matteo la solidarietà serve ed è obbligatoria moralmente di fronte a certi accadimenti ma dev’essere s… - DIFelisari : RT @DavideBia64: E ancora un altro femminicidio sembra questa mole di violenza non voglia placarsi io rimango basito come certi uomini poss… -

Dalla Rete Google News

RADIO DEEJAY

Nelle ultime ore è nata una polemica sul web (e non solo): come mai alcuni personaggi che non hanno a che fare con il cinema, sfilano sul red carpet a Venezia ...