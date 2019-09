Bimbo nordafricano preso a calci Il papà | “Non ha dormito due giorni”

Tirano un calcio a Bimbo nordafricano di 3 anni : denunciati marito e moglie | "Si era avvicinato a nostro figlio" : Il bambino era assieme alla madre in uno studio dentistico e, poiché l'attesa si prolungava, la donna ha dato ai figli i soldi per il gelato e li ha fatti uscire. In strada il bambino più piccolo si è avvicinato al passeggino ed è stato colpito dal calcio.

Cosenza : Bimbo nordafricano di 3 anni si avvicina a passeggino - un uomo lo prende a calci : Da Cosenza arriva la cronaca di un'incredibile storia di razzismo e violenza ai danni di un bambino. Qualche giorno fa, un uomo che passeggiava in centro città con il figlioletto di pochi mesi ha sferrato un violento calcio all'addome ad un bambino di soli 3 anni di origine nordafricana solo perché si era avvicinato al passeggino. La vicenda è stata resa nota da un passante che ha assistito all'incredibile scena. Il calcio all'addome Martedì ...

