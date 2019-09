Uomo armato irrompe durante nozze nella cattedrale di Palermo | “Temevamo attacco

Terrore a Palermo - Uomo entra in Cattedrale armato durante nozze : Attimi di Terrore questo pomeriggio dentro la Cattedrale di Palermo. Dentro la chiesa si stava per celebrare un matrimonio. Sono stati veri attimi di paura tra gli invitati alle nozze quando un uomo armato di pistola, forse giocattolo, ha mostrato a tutti l’arma. Bambini disperati e persone che sono fuggiti via dalla chiesa . L’uomo negli attimi concitati è stato fermato prima dal padre della sposa e subito dopo sono intervenuti poliziotti e ...

Uomo armato in un bus con 18 passeggeri in ostaggio. Minaccia di dare fuoco al mezzo : Un Uomo armato sta tenendo in ostaggio 18 passeggeri su un bus e Minaccia di incendiare il veicolo. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano O Globo, gli agenti della polizia militare e della polizia stradale federale hanno circondato l’autobus, che si trova sul ponte che collega le città di Rio de Janeiro e Niteroi, in Brasile. La strada è stata chiusa totalmente chiusa al traffico, provocando pesanti disagi alla viabilità della ...

Mentone - polizia uccide Uomo armato di coltello che aveva appena tentato di suicidarsi : Un cinquantenne che aveva cercato di togliersi la vita si è scagliato contro i poliziotti che l'avevano appena salvato: un agente ha aperto il fuoco e l'ha ucciso.

Gaza - Uomo armato ucciso al confine : 7.00 Novo scontro a fuoco, per il secondo giorno consecutivo, al confine fra Gaza e Israele. La radio militare ha riferito che un palestinese armato si è avvicinato ai reticolati nel nord della Striscia e ha sparato verso i militari che hanno risposto al fuoco e lo hanno ucciso. Un carro armato ha poi centrato una vicina postazione di Hamas. Ieri quattro palestinesi armati sono stati uccisi mentre da Gaza tentavano di entrare in Israele.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Usa Today - sede evacuata per Uomo armato - 7 agosto - : Ultime notizie di oggi, Ultim'ora 7 agosto 2019: Usa Today, sede evacuata per uomo armato. Polizia sul posto per le verifiche.

Uomo barricato in casa a Napoli - è armato : Napoli, 31 lug. (Adnkronos) - In zona San Liborio, a Napoli, un Uomo armato si è barricato in un palazzo. I carabinieri sono già sul posto.

Terrore nel cuore di Napoli : Uomo armato barricato a casa dei nonni - arrestato dopo lungo inseguimento tra i vicoli : uomo armato barricato in un palazzo: Terrore a via San Liborio, nel cuore di Napoli. Mario Garnieri, 21 anni, già agli arresti domiciliari, s'è barricato nella casa dei nonni...