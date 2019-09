Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | tutte le azzurre in finale nel trap femminile! Silvana

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Grandi notizie per i colori azzurri nelle eliminatorie delfemminile deglidididel Garda, in provincia di Brescia: le trein gara, Fiammetta Rossi,Stanco e Jessica Rossi rientrano tra le migliori sei che si giocheranno le medaglie nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00. Chiude in testa le eliminatorie Fiammetta Rossi, con il punteggio di 118/125, che le consegna il dorsale numero 1 in, mentre per il secondo posto allo shoot-off, dopo che entrambe avevano chiuso a quota 113, la russa Daria Semianova supera Jessica Rossi al secondo piattello. In quarta posizione, con 112, la spagnola Maria Quintanal Zubizarreta, mentre per gli ultimi due posti insi è reso necessario uno shooot-off a tre a quota 111 tra la spagnola Fatima Galvez,Stanco e la sammarinese Alessandra Perilli. A spuntarla è l’azzurra, che stacca ...

