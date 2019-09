Samsung ha già venduto 2 milioni di smartphone 5G e Huawei sta per lanciare Mate X

Un fulmine di guerra il Samsung Galaxy Note 10 : già arrivata la patch di settembre con due novità : Una graditissima sorpresa quella riservata questo mercoledì ai primissimi utenti che hanno deciso di acquistare immediatamente un Samsung Galaxy Note 10 o un Note 10 Plus, secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere. Dopo aver portato alla vostra attenzione lo stato dei fatti per quanto concerne lo sbarco di Android 10 sui due top di gamma appena lanciati sul mercato, come avrete notato dall'approfondimento portato alla vostra ...

Android 10 è già in test su Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e OnePlus 6 e 6T : Chiunque abbia un Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, OnePlus 6 o un OnePlus 6T sarà felice di sapere che l'aggiornamento ad Android 10 per il suo smartphone è già in fase di test.

Già disponibili al download gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy A90 5G : In attesa della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A90 5G, è già possibile scaricare alcuni degli sfondi che saranno pre-installati in tale device

Samsung comincia a ricaricare i video tutorial di Galaxy Fold : si notano già le prime differenze : Samsung ha passato mesi ad ottimizzare e rivedere l'hardware di Galaxy Fold dopo il suo iniziale e catastrofico fallimento, ma l'attesa per la sua uscita è quasi giunta al termine ed un nuovo video tutorial mostra già una delle differenze rispetto al modello precedente.

I Samsung Galaxy S11 fanno già sognare : fotocamera principale da oltre 100 megapixel e zoom ottico 10x : Archiviata la pratica Galaxy Note 10, per Samsung e per i leaker che tentano di soddisfare le curiosità degli appassionati è tempo di guardare ai Galaxy S11

E' già possibile preordinare gli accessori per Samsung Galaxy Note 10 in alcuni mercati : La serie Samsung Galaxy Note 10 introdotta all'inizio di questa settimana sarà accompagnata da una vasta gamma di accessori opzionali, dalle diverse cover all'adattatore jack per cuffie. La maggior parte di questi accessori è ora disponibile per il preordine in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti e Paesi Bassi.

Potete già scaricare gli sfondi ufficiali dei Samsung Galaxy Note 10 : Ecco gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, disponibili al download: correte a scaricarli con questo link rapido.

Prezzo Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus già sotto di 400 euro con permuta ufficiale : i modelli coinvolti : Per chi considera il Prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e10 Plus un po' troppo elevato, è bene sapere che già oggi (a solo un giorno dall'uscita di ognuno dei device della nuova serie phablet) è possibile risparmiare sull'acquisto grazie alla programma di permuta ufficiale di un vecchio device. Vanno dunque esattamente riferite le condizioni per ottenere fino a 400 euro di risparmio sul nuovo acquisto. Va ricordato , prima di tutto, il Prezzo ...

Samsung sta già testando Android 10 Q su Galaxy S10 - Galaxy S10e e Galaxy S10+ : I colleghi di SamMobile sostengono che Samsung stia già lavorando sull'aggiornamento ad Android 10 Q per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10+.

Si allontana il Samsung Galaxy Fold dall'Italia? Le ultime incoraggiano poco : Non è più previsto per l'Italia il Samsung Galaxy Fold? Il portale di informazione SamMobile non è portatore di buone notizie in tal senso. Dopo aver terminato i test conclusivi, lo smartphone pieghevole si avvicina alla fase di lancio, ma c'è un'anonalia che abbiamo ritenuto il caso di portare all'attenzione generale. SamMobile è anche conosciuto per l'immenso archivio di firmware relativi ai prodotti del brand asiatico, da cui si evince ...

Il Giappone potrebbe dare qualche grattacapo a Samsung per via delle regole sull'esportazione : Le restrizioni imposte dal Giappone per le esportazioni potrebbero causare qualche problema non da poco a Samsung, che per la produzione di display e semiconduttori importa alcuni materiali chiave.

Samsung Galaxy Note 10 : nuova tecnologia per il LED di notifica e caricabatterie da 45 watt separato : Samsung registra un marchio relativo a una nuova tecnologia per il LED di notifica di Samsung Galaxy Note 10, che non avrà il caricabatterie da 45 watt nella confezione.