Monster Hunter World | Iceborne è da oggi finalmente disponibile per PS4 e Xbox One

Monster Hunter World : Iceborne è disponibile da oggi : Preparatevi a salpare per un’avventura di Monster Hunter completamente nuova! Monster Hunter World: Iceborne, la tanto attesa, massiccia espansione di Monster Hunter: World – il titolo di Capcom più venduto al mondo – è da oggi disponibile su PlayStation®4 computer entertainment system e i dispositivi della famiglia Xbox One, compresa la Xbox One X. Il titolo uscirà anche ...

Alle 14 : 30 in diretta alla scoperta di Monster Hunter World : Iceborne : Quest'oggi abbiamo organizzato una diretta davvero molto interessante perché ci dà l'occasione di tuffarci alla scoperta di Monster Hunter World: Iceborne, l'attesa espansione dell'acclamato titolo Capcom lanciato a inizio 2018.Monster Hunter World: Iceborne sviluppa sotto molti aspetti il gioco originale a partire da una nuova storia che riprende le fila della vicenda principale e conduce i cacciatori in una nuova regione chiamata Hoarfrost ...

Monster Hunter World : Iceborne - recensione : Monster Hunter World: Iceborne è duro, freddo e inospitale come le Distese Brinose, la nuova regione che dobbiamo esplorare in questa nuova avventura. Iceborne è un'espansione pensata per i veterani della serie, per dare loro modo di mettere nuovamente alla prova le proprie abilità di cacciatori. Una volta avviata l'avventura scopriamo che nuovi mostri e vecchie glorie stanno facendo la fila per testare i loro denti e i loro artigli (e le corna, ...

Rajang è la nuova creatura in arrivo in Monster Hunter World : Iceborne : L'espansione Iceborne di Monster Hunter World non è ancora uscita, ma Capcom sta già pensando a quello che verrà dopo, con la notizia che il primo mostro post-lancio gratuito di Iceborne sarà l'enorme e rabbioso Rajang.Rajang è un altro mostro di ritorno per la serie, dopo aver impressionato per la prima volta nel 2006 in Monster Hunter 2 per PS2. La gigantesca creatura è apparsa di recente anche in Monster Hunter Generations Ultimate su 3DS e ...

Il director di Monster Hunter World : Iceborne parla della direzione che prenderà il gioco con la prossima generazione videoludica : Che direzione prenderà il franchise di Monster Hunter con la prossima generazione videoludica? Ne discute il director di Monster Hunter World: Iceborne, in occasione di un'intervista con Eurogamer.Ebbene, il director Kaname Fujioka dichiara che la serie avrà sicuramente un'evoluzione sulle prossime piattaforme come PS5 e Xbox Scarlett: "Per noi si tratta semplicemente di dire che la grafica sarà migliore. Penso che ogni generazione di console ...

Beta di Monster Hunter World Iceborne al via : data - orari e contenuti su PS4 e Xbox One : Monster Hunter World Iceborne si prepara a fomentare tutti coloro che hanno apprezzato l'ultima incarnazione della celebre saga di casa Capcom. La compagnia giapponese - già "mamma" di Street Fighter, Resident Evil e Devil May Cry - ha infatti intenzione di lanciare la grande espansione del suo Monster game il prossimo 6 settembre, rendendola disponibile per il download o l'acquisto in versione scatolata da parte di tutti i cacciatori virtuali ...

Annunciata una beta per Monster Hunter : World Iceborne su PS4 ed Xbox One : Tramite un comunicato stampa, Capcom ha annunciato che è in arrivo una speciale beta per Monster Hunter: World Iceborne su PS4 ed Xbox One. Per essere più precisi le due sessioni diverse a seconda della piattaforma utilizzata. Inoltre è stato annunciato la beta vera e propria partirà dal 30 agosto, mentre i pre-load dal 28 dello stesso mese.Le quest relative a Great Jagras (principiante), Banbaro (intermedio) e Tigrex (avanzato) saranno ...

Monster Hunter World Iceborne : sarà presente anche lo Zinogre? : Ormai mancano pochi giorni al lancio di Iceborne, la massiccia espansione di Monster Hunter World, e i giocatori non vedono l'ora di scoprire quali nuovi mostri dovranno affrontare.Nel corso degli ultimi mesi Capcom ha annunciato la presenza di un buon numero di creature, tra le quali figurano anche vecchie conoscenze per i cacciatori come Glavenus, Nargacuga, Tigrex, Barioth e Yian Garuga. E a quanto pare in rappresentanza della "vecchia ...

Monster Hunter World Iceborne : torna lo Yian Garuga : La Gamescom 2019 è stato un appuntamento importante per i giocatori di Monster Hunter World, grazie al nuovo trailer dedicato al Velkhana, e tante nuove informazioni sui cambiamenti in arrivo al day one di Iceborne. Ma a quanto pare Capcom ha ancora diversi assi nella manica per stuzzicare l'attenzione dei giocatori prima del lancio dell'espansione.Di recente la software house ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario con protagonisti alcuni dei ...

Monster Hunter World Iceborne vedrà un secondo evento crossover con Horizon Zero Dawn : Lo scorso anno Monster Hunter World ha ricevuto un crossover con Horizon Zero Dawn e sembra che, grazie alla prossima espansione Iceborne, Aloy tornerà nelle lande ghiacciate del gioco di Capcom.Al momento non ne sappiamo molto, poiché sembra che il trailer che annuncia questo crossover sia arrivato un po' in anticipo, ma potete dare uno sguardo alla schermata che mostrerebbe appunto la nuova collaborazione.Come il primo crossover, questo sarà ...

Monster Hunter World : Iceborne – Nuovo trailer e Video di aggiornamento degli sviluppatori : Nella giornata odierna Capcom ha rilasciato un Nuovo trailer e un Video di aggiornamento da parte degli sviluppatori che rivelano tanti nuovi dettagli su Monster Hunter World: Iceborne, l’attesissima espansione del gioco Capcom più venduto di sempre: Monster Hunter: World. I due Video ci danno maggiori informazioni sui mostri che faranno la loro comparsa nel gioco: alcuni già conosciuti che ...

Gamescom 2019 : Monster Hunter World - il nuovo trailer di Iceborn mostra un combattimento con Velkhana il drago di ghiaccio : Durante la Gamescom, Capcom ha presentato un trailer di Monster Hunter World Iceborne incentrato sul drago di ghiaccio Velkhana.Questo è il mostro di punta della prossima espansione ed il fulcro della storia. Inoltre vediamo volti familiari che ritornano nel trailer che faranno tutto il possibile per fermare questa nuova minaccia.Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer di annuncio.Leggi altro...

Monster Hunter World Iceborne : la personalizzazione della casa al centro di un nuovo filmato : Il canale Arrekz Gaming ha pubblicato un nuovo filmato di Monster Hunter World: Iceborne incentrato sulla personalizzazione della dimora del nostro cacciatore a Seliana.Come è possibile notare dal filmato, la nuova abitazione non solo sarà più grande (si svilupperà su due piani e avrà anche un giardino all'esterno) ma offrirà anche un numero maggiore di opzioni per la personalizzazione. Sarà possibile infatti cambiare l'arredamento, il ...