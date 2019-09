Lukaku ai razzisti bisogna rispondere | il calcio è multiculturale

Sebastiano Esposito : “Lukaku? Un grande. Ha risposto ai razzisti facendo gol” : Il Corriere dello Sport intervista Sebastiano Esposito, calciatore 17enne dell’Inter che si sta preparando per il Mondiale Under 17 in Brasile con la Nazionale di Carmine Nunziata. Tra gli argomenti toccati anche quanto accaduto a Cagliari a Lukaku, con l’episodio di razzismo che ha visto protagonista il nuovo acquisto nerazzurro. Dichiara che nella fascia di età a cui appartiene non accadono cose del genere “Mai. È roba da ...

La curva dell’Inter ha difeso i cori razzisti contro Romelu Lukaku : Dopo i molti precedenti, in una lettera sostengono che fare il verso della scimmia a un calciatore nero non c'entri col razzismo

Cori razzisti contro Lukaku - il duro messaggio del presidente del Cagliari Giulini : “Abbiamo bisogno di tutti i tifosi per bene, che sono il 99.9%, per cacciare i razzisti dagli stadi”. Sono le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini attraverso i microfoni di Radio Popolare in relazione agli ululati razzisti rivolti contro Romelu Lukaku durante Cagliari-Inter. “Come presidente – ha detto Giulini – posso cercare di sensibilizzare i miei steward per far si’ che siano ...

Cori razzisti Lukaku - Jadon Sancho : “Questo deve finire. A volte mi chiedo : ‘Perché giochiamo a calcio?” : Dopo i Cori razzisti di Cagliari nei confronti di Romelu Lukaku, anche la stella del Borussia Dortmund Jadon Sancho si schiera con l’attaccante nerazzurro. Questo il suo pensiero. “Questo deve finire. Nessun giocatore vuole giocare a calcio e subire abusi in questo modo. Siamo nel 2019 e invece di andare avanti, torniamo indietro. Perché giochiamo a calcio, la gente sembra pensare che siamo famosi e ignoranti. Ma amiamo il ...

Notizie del giorno – Le panchine di Serie A già traballano - rivelazione Mancini - cori razzisti a Lukaku : LE panchine DI Serie A GIA’ traballano – La seconda giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni. Già due panchine traballano dopo un avvio veramente negativo: si tratta Fiorentina e Sampdoria. Il club viola è partito con ambizioni veramente importanti, l’arrivo del presidente Commisso aveva portato grande entusiasmo ma fino al momento la squadra non è riuscita a muovere la classifica, la situazione ...

Romelu Lukaku - buu razzisti tifosi Cagliari/ Video - lui : 'Siamo nel 2019'. E la Lega.. : Romelu Lukaku, buu razzisti da tifosi del Cagliari. Lo sfogo del calciatore e la presa di posizione della società sarda. Poi l'iniziativa della Lega Calcio.

"Prendiamo posizione". L'appello di Lukaku contro i cori razzisti di Cagliari : "Nell'ultimo mese diversi giocatori sono stati vittime di abusi razzisti. Il calcio è un gioco in cui tutti dovrebbero divertirsi, non dobbiamo accettare alcuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che le Federazioni di tutto il mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione!". In un messaggio su Instagram l'attaccante belga dell'Inter Romelu Lukaku, risponde così ai cori razzisti di cui è stato ...

Calcio - Lukaku sui buu razzisti : “Basta con le offese razziste - siamo nel 2019 e non si possono accettare” : “Molti giocatori nell’ultimo mese hanno sofferto offese razziste… a me è successo ieri. Il Calcio è un gioco che deve essere condiviso da tutti e non dobbiamo accettare alcuna forma di discriminazione che possa gettare vergogna sul nostro sport. Spero che le Federazioni di tutto il mondo reagiscano duramente a tutti i casi di discriminazione! Anche le piattoforme social (Instagram, Twitter, Facebook) hanno bisogno di lavorare ...

Cagliari-Inter - ululati razzisti a Lukaku : La curva dei tifosi sardi insulta il centravanti dell'Inter subito dopo il rigore che regala la vittoria all'Inter

Lukaku vittima di ululati razzisti in Cagliari-Inter : Ieri sera, domenica 1° settembre, si è giocata a Cagliari la partita tra la squadra sarda e l'Inter, valevole per la seconda giornata di Serie A. Al minuto 25 della ripresa, la gara era ferma sul punteggio di 1-1 quando viene assegnato un rigore all'Inter: Lukaku scende a centrocampo a raccogliere un passaggio di Barella, si gira e lancia in profondità Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, anche lui arrivato nella campagna acquisti estiva ...

Cori razzisti contro Lukaku : la dura presa di posizione del Cagliari : “Il Cagliari calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma non meno deprecabili episodi verificatisi alla Sardegna Arena in occasione di Cagliari-Inter. Il Club ribadisce una volta di piu’ l’intenzione di individuare, isolare ed estromettere dalla propria casa gli ignoranti, anche fosse uno soltanto, che si rendono protagonisti di gesti e comportamenti deprecabili e totalmente agli antipodi dei valori che, con ...

Cori razzisti a Lukaku - il Cagliari prende le distanze : Attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito internet del club, il Cagliari ha voluto prendere le distanze dai Cori razzisti dei quali è stato oggetto – nell’incontro andato in scena ieri sera con l’Inter – l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku. Questa la nota della società: «Il Cagliari Calcio prende con forza le distanze dagli sparuti, ma […] L'articolo Cori razzisti a Lukaku, il Cagliari prende le distanze è stato realizzato da ...

Inter - Lukaku durissimo sui social : l’attaccante nerazzurro bersagliato di insulti razzisti a Cagliari [FOTO] : Il giocatore dell’Inter ha denunciato sui social il fatto di essere stato bersaglio di insulti razzisti durante il match contro il Cagliari La gioia per un gol che vale tre punti e la delusione per gli insulti ricevuti, la maggior parte di stampo razzista. La serata di Romelu Lukaku a Cagliari nasconde luci e ombre, ma purtroppo il risvolto negativo non dipende dalle sue prestazioni. L’attaccante belga infatti è stato bersaglio ...

Cori razzisti contro Lukaku - il messaggio dell’attaccante dell’Inter su Instagram : ”Molti giocatori nell’ultimo mese sono stati vittime di abusi razzisti. A me e’ successo ieri. Il calcio e’ uno gioco che deve far felici tutti e non possiamo accettare nessuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che tutte le Federazioni del mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione!!!”: è il messaggio dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku su ...