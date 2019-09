Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) Forse avranno letto la strepitosa notizia di ieri che riporta l’approvazioneparità salariale tra lamaschile e quella femminile in Finlandia le ragazzeGiamaica che hanno deciso di scioperare. «No pay. No play». È questo lo slogan semplice e diretto delleche hanno deciso di non giocarelanon le. Lo riporta Tuttosport che sottolinea le parole del difensore Allyson Swaby sul proprio profilo Instagram: “Come atlete, noi giochiamo a calcio con tutto il cuore e con impegno. Gli incentivi monetari possono essere piccoli e spesso non riflettono il tempo e la dedizione che mettiamo nel nostro sport. Abbiamo combattuto per il cambiamento e siamo diventate la prima squadra di calcio femminilea firmare un contratto con la. Questi contratti simboleggiano il ...

napolista : Le calciatrici della Nazionale giamaicana in sciopero perché la Federazione non le paga Allyson Swaby ha denunciat… - PieroBurzio : RT @LFootball_: ? Le calciatrici finlandesi ???? hanno firmato un nuovo contratto quadriennale con la federazione finlandese che prevede la p… - noomsrose : Io e @chachyturtle che programmiamo le partite della serie a femminile da vedere in campo in base alle nostre prefe… -