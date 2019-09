La Ue bacchetta l' Italia | Inerzia sulla Xylella Manca la prevenzione

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 6 settembre 2019) Giuseppe Bassi Roma rischia multe per inadempienze sugli abbattimenti degli ulivi colpiti dal batterio Lecce - La peste degli ulivi continuava ad avanzare e a fare strage di alberi secolari nel cuore della Puglia, mentre lo Statono non applicava le misure obbligatorie disposte dall'Unione europea per arginare il batterio. Una parte della storia dellafastidiosa, il batterio che sta devastando le campagne salentine, è scolpito nella sentenza della Corte di giustizia dell'Ue. Che con questa motivazione ha accolto il ricorso della Commissione contro ritardi enze nelle ispezioni e nell'abbattimento delle piante infette da parte delle autorità nazionali. Risultato: la procedura di infrazione avviata nel 2015 contro l'si è conclusa con la condanna per primo inadempimento, che prevede solo il pagamento delle spese processuali. Ma al di là del danno ...

