La prima ROM personalizzata AOSP di Android 10 è già disponibile e sembra anche stabile

La prima promessa di Salvini non è stata mantenuta : non ha tagliato le accise sulla benzina : Era la prima promessa di Matteo Salvini: una volta arrivato al governo, nel primo Consiglio dei ministri, avrebbe dovuto tagliare le accise sulla benzina. Ma l'impegno preso dal leader della Lega in campagna elettorale e poi durante i primi mesi di vita dell'esecutivo giallo-verde non è stato rispettato. E ora, a esperienza di governo conclusa, siamo certi che la promessa non verrà mantenuta.Continua a leggere

Rome Beach Finals – Sconfitta per Lupo-Nicolai - domani la prima sfida ad eliminazione diretta : Rome Beach Finals: sconfitti Lupo-Nicolai, domani il primo turno a eliminazione diretta Si è chiusa con una Sconfitta degli azzurri questa prima intensa giornata del main draw delle Rome Beach Volley Finals, con Daniele Lupo e Paolo Nicolai che non sono riusciti ad avere la meglio degli statunitensi Crabb-Gibb 1-2 (21-23, 21-17, 8-15). In virtù di questo risultato, i due atleti azzurri non sono riusciti a guadagnarsi il primo posto nel ...

Juventus - prima lo sfogo e poi la retromarcia : Emre Can si pente e ritratta sui social : Il centrocampista tedesco si era sfogato questa mattina dopo l’esclusione dalla lista Champions, prima di fare dietrofront nel pomeriggio su Twitter Emre Can torna sui suoi passi e, dopo lo sfogo di questa mattina arrivato dal ritiro della sua Nazionale, ha ritrattato sui social nel pomeriggio, stemperando i toni in seguito alla sua esclusione dalla lista Champions League della Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse “Mi era stato ...

La contromossa di Corbyn : “prima legge anti-no deal - poi elezioni”. E parte la campagna del governo : “Preparatevi alla Brexit” : Prima l'approvazione di una legge per provare a imporre al governo Tory di Boris Johnson una proroga della Brexit oltre il 31 ottobre (ed evitare lo scenario del no deal), poi il voto anticipato. E' questa la strategia di Jeremy Corbyn per l'immediato futuro del Regno Unito. Il leader laburista britannico lo ha ribadito oggi rigettando il suggerimento del suo predecessore (e detrattore) Tony Blair, che poche ore prima aveva sollecitato invece il ...

prima Roma : Una città è anche uno stato d’animo, non è solo pietra e corpi. Da troppi anni Roma è attraversata da uno stato d’animo negativo, e anche i cittadini subiscono questo condizionamento: a Roma si vive male, è sempre più difficile fare anche le cose più semplici e si ha la sensazione di soccombere sotto il peso della quotidianità.Roma in questo è anche un po’ lo ...

Saluti romani - cori e fumogeni dei tifosi della Lazio prima del derby : cori, fumogeni e bandiere a Ponte Milvio dove si stanno già radunando i primi tifosi della Lazio diretti allo stadio per il derby in programma alle 18. Fischi si sono sollevati da un gruppo di supporter biancocelesti al passaggio di un blindato della polizia. I tifosi stanno intonando cori contro la Roma e alcuni stanno accendendo fumogeni blu. Tutta l’area dello stadio Olimpico è presidiata dalle forze dell’ordine. Il ...

Previsioni meteo per la prima metà di Settembre : tempo spesso compromesso con frequenti connotati autunnali : Non lasciano ben sperare le simulazioni dei modelli matematici, non solo per la prima settimana e decade di Settembre ma, con buona probabilità, per tutta la prima metà del mese. Le conseguenze di un incisivo affondo meridiano del fronte subpolare nel corso della prima decade, potrebbero trascinarsi per molti giorni a seguire, anche quando, via via, le ondulazioni più incisive, tenderebbero a essere assorbite dal flusso principale alle ...

Linda Christian madre Romina Power/ 'Ylenia prima o poi potrà tornare' : Chi è Linda Christian madre Romina Power, scomparsa da otto anni la donna è stata anche lei attrice. La sua carriera fu brillante fin dagli anni quaranta.

Opera on Ice 2019 - la magia di Plushenko per la prima volta a Roma : Dopo il sold out delle scorse edizioni, il 4 e il 5 ottobre va in scena la prima mondiale di Opera on Ice, l’incredibile show con i più grandi campioni di pattinaggio artistico che si esibiscono sulle arie più famose delle Opere Liriche. Giunto ormai alla sua nona edizione, lo spettacolo andrà in scena per la prima volta nello storico scenario del Foro Italico nella città eterna Roma. Un meraviglioso allestimento con una pista di ghiaccio ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia - 27 anni di Roma - è la prima tronista ufficiale : Anche se manca ancora qualche settimana all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, gli addetti ai lavori hanno deciso di cominciare a presentare i protagonisti che animeranno le puntate del Trono Classico a partire da settembre. Sui profili social del dating-show, dunque, pochi minuti fa è stato pubblicato il provino della prima tronista: lei è Giulia, ha 27 anni ed è una laureata in Scienze Politiche a Roma. Giulia primo volto ufficiale ...

Borsa - balza la Lazio dopo la “prima” di Serie A - realizzi su Juve e Roma : Il club bianconero ripiega dopo il rally iniziato a metà agosto nonostante l'esordio vittorioso a Parma. La società biancoceleste arriva a guadagnare il 5% grazie al 3-0 contro la Sampdoria: Piazza Affari punta su un campionato da protagonista

Torino - Urbano Cairo : "Nkoulou rimane con noi - ma prima deve chiedere scusa. Con la Roma c'è un impegno" : Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, dopo il disastro in Europa Leauge, nella prima di campionato di ieri - 25 agosto - contro il Sassuolo, è rimasto in tribuna. La sua assenza in campo è stata giustificata dall'allenatore Mazzarri nel dopo-partita: "Mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha de

Roma : bene davanti ma colabrodo in difesa - il Genoa recupera 3 volte e rovina la prima : Roma – Alla prima stagionale escono fuori tutti i pregi e i diffetti di una squadra tanto operaia davanti, quanto scolapasta in difesa. Non sono bastati 3 gol per superare il Genoa e appropriarsi dei primi 3 punti stagionali, ma soprattutto non è bastato andare in vantaggio per 3 volte. I rossoblu approfittano dei buchi lasciati a disposizione e rovinano l’esordio a Paulo Fonseca e al pubblico Romanista. Disorienta la differenza ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Kouamé riprende la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : Muriel ribalta la gara con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ROMA-GENOA 3-3 71′: KOUAME!!!! MATCH PIROTECNICO ALL’OLIMPICO! TUFFO DI TESTA E PARITA’! TORINO-SASSUOLO 2-1 70′: CAPUTO!!! I NEROVERDI ACCORCIANO CON IL TAP-IN VINCENTE! HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-1 70′: fuori Palacio, dentro Mattia Destro. SPAL-ATALANTA 2-3 76′: Muriel!!!!! DOPPIETTA DEL COLOMBIANO!!! GOL PAZZESCO DEL #9 CHE PIAZZA IL DESTRO! HELLAS ...