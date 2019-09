In arrivo 44 nuovi autobus | a Primavalle Raggi ne presenta 11

Netflix aggiunge l’opzione “Ricordamelo” i per i nuovi contenuti in arrivo : Netflix è costantemente alla ricerca di modi per sviluppare e offrire ai membri un'esperienza migliore e il mese scorso alcuni utenti hanno individuato una scheda "nuovi arrivi" che permette di scoprire in anticipo i nuovi contenuti in arrivo. Ora il gigante dello streaming ha confermato che la funzionalità sta iniziando a essere rilasciata per tutti i dispositivi. L'articolo Netflix aggiunge l’opzione “Ricordamelo” i per i ...

NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni 6 settembre : novità in arrivo con i nuovi episodi : NCIS Los ANGELES 10, Anticipazioni del 6 settembre 2019, in prima Tv su Rai 2. Duplice attacco terrorista per la squadra, un pericolo per la Nazione.

Days Gone - in arrivo la settimana prossima il New Game Plus - nuovi trofei e molto altro : A partire dal 13 settembre, ovvero la prossima settimana, Days Gone otterrà nuovi contenuti per ingolosire di più i giocatori vecchi e nuovi. Gli sviluppatori SIE Bend Studio hanno annunciato sul blog ufficiale di PlayStation che il titolo open world di azione-avventura otterrà nuovi trofei, nuove opzioni di difficoltà ed il New Game Plus.Il New Game Plus funziona come per tutti i giochi che hanno questa feature: potenziamenti, abilità, ...

Questa settimana nuovi contenuti in arrivo per Control : Remedy sta preparando nuovi contenuti da annunciare per Control, la casa di sviluppo finlandese sta infatti preparando una serie di aggiornamenti sui piani futuri che la società ha in serbo per il gioco.In particolare, si tratta letteralmente di "un aggiornamento sui piani per i futuri contenuti". Attualmente un Pass Stagionale è già disponibile per Control, ed include dei pacchetti espansione assieme ad una missione secondaria in esclusiva per ...

Ecco i nuovi auricolari wireless di Xiaomi e Huawei in arrivo a settembre : Dalla Cina arrivano nuove informazioni sugli auricolari che Xiaomi e Huawei si preparano a lanciare nel corso di settembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco i nuovi auricolari wireless di Xiaomi e Huawei in arrivo a settembre proviene da TuttoAndroid.

Apex Legends : Nuovi eroi in arrivo – Nomad - Jericho - Immortal e Blisk : Alcuni programmatori hanno esaminato il codice di Apex Legends, il free to play battle royale di EA, scoprendo al suo interno Nuovi eroi non ancora presenti in gioco, probabilmente in arrivo con la Stagione 3, si tratta di Nomad, Jericho, Immortal e Blisk, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Nuovi eroi in arrivo per Apex Legends Nomad Offre alla squadra degli slot zaino aggiuntivi Attiva una bussola che guida il giocatore verso ...

Samsung Galaxy A90 5G - Samsung Galaxy M30s - LG V50s ThinQ - Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus : quanti nuovi smartphone in arrivo : Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus sono alcuni degli smartphone in arrivo a breve L'articolo Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus: quanti nuovi smartphone in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Apple invia gli inviti per l'evento del 10 settembre - in arrivo i nuovi iPhone : Appuntamento a Cupertino. Stando alle indiscrezioni, è previsto il lancio di una versione nuova del più economico iPhone Xr e due "pro" che fungeranno da aggiornamento agli iPhone Xs e Xs Max

Star Wars Battlefront II si arricchisce con nuovi contenuti in arrivo : Star Wars: Battlefront II sta ancora ricevendo aggiornamenti significativi due anni dopo il suo lancio non proprio felice. Inoltre, otterrà un nuovo grande update a dicembre, in concomitanza con l'uscita del nuovo film del franchise.Per l'occasione DICE ha pubblicato una tabella di marcia dedicati a questi ultimi mesi del 2019. A settembre Battlefront riceverà una nuova mappa, Felucia. Questa mappa ha luogo mentre l'invasione di Felucia da parte ...

Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia : ecco i titoli annunciati ieri : In occasione di Gamescom 2019 il team di Google ha annunciato una serie di giochi che saranno disponibili sulla nuova piattaforma gaming Stadia L'articolo Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia: ecco i titoli annunciati ieri proviene da TuttoAndroid.

UAE Emirates : già sei nuovi corridori - confermato anche l'arrivo di Davide Formolo : La stagione 2019 ha riscattato almeno in parte il mezzo flop di un anno fa per la UAE Emirates. La squadra emiratina ha raccolto alcune vittorie di spessore come la Gand Wevelgem di Kristoff e messo in luce alcuni talenti emergenti, su tutti lo sloveno Tadey Pogacar. L’appuntamento clou con il Tour de France è però passato nell’anonimato e sono ormai quasi due mesi che il team non centra più alcuna vittoria mettendo nuovamente in mostra alcuni ...

LG registra i marchi V60S e K50S in Corea : nuovi smartphone in arrivo - magari all’IFA 2019? : LG registra i marchi V60S e K50S in Corea presso l'ufficio della proprietà intellettuale nazionale: nuovi smartphone in arrivo, magari già all'IFA 2019? L'articolo LG registra i marchi V60S e K50S in Corea: nuovi smartphone in arrivo, magari all’IFA 2019? proviene da TuttoAndroid.

Kung-Fu Heroes e Vice : Project Doom sono i nuovi classici NES in arrivo su Nintendo Switch Online : Come annunciato da Nintendo, l'app Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online aggiungerà al catalogo Kung-Fu Heroes e Vice: Project Doom il prossimo 21 agosto.In Kung-Fu Heroes dei mostri hanno catturato la principessa Min-Min e i 10 tesori, mentre la gente è caduta nella tristezza. Solo i Maestri di Kung-Fu Jacky e Lee possono salvare la principessa e recuperare i tesori! Il loro viaggio li porterà in otto diversi castelli pieni di ...