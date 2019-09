Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019)hato ufficialmente, unperl’anima. La novità sbarcherà in Europa all’inizio del 2020. Per ora riguarda 20 paesi, Stati Uniti compresi, ed è chiara l’intenzione di Zuckerberg e soci di scendere in campo nel settore degli incontri per single, che al momento è dominato da Tinder. Nella nota ufficiale si legge che “rende più facilel’amore .., aiutandoti ad avviare relazioni importanti mediante interessi in comune”.intende anche consentire di integrare i post di Instagram nel loro profilo di incontri su, e aggiungere follower di Instagram alle loro liste di Secret Crush, oltre agli amici di. Entro la fine dell’anno, inoltre, si potranno aggiungere ai profili di incontri anche le storie die Instagram. A chi è spaventato da questa ...

mante : Oggi Debora Billi annuncia con sollievo il suo addio al gruppo comunicazione del M5S e ci informa che “i taxi del m… - Cascavel47 : Facebook annuncia Dating, il servizio per trovare l’anima gemella - miciobigio : RT @mante: Oggi Debora Billi annuncia con sollievo il suo addio al gruppo comunicazione del M5S e ci informa che “i taxi del mare” erano un… -