E’ sicuro che la moglie lo tradisca | assolda un investigatore che però pedina per un mese

Truffe online - avete vinto un telefonino? Vi assicuro che è una fregatura : Il clima astioso della quotidianità è terreno fertile per chi vuole mandare a segno una truffa. E’ sufficiente fare qualche complimento ad un interlocutore sconosciuto e scelto a caso per trovare un’aspirante vittima. Se alle congratulazioni ci si aggiunge un regalo, il gioco è fatto. Chi riceve una mail, con cui il mittente si rallegra per la vincita di uno smartphone, non sente l’impercettibile cigolio della molla che fa scattare la trappola. ...

Versiliana 2019 - Morra : “Svecchiare la politica. sicuro che molti sapranno fare un passo di lato” : “Sono convinto che guardandoci negli occhi tutti sapremo fare quel passo di lato che permetterà a tanti di tornare a credere nelle istituzioni di questo Paese”. Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle Nicola Morra dal palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta, commentando l’intervento di Beppe Grillo. Dal suo blog, Grillo ha invitato i dem e suoi a smetterla di parlare di ...

F1 - GP Belgio 2019. Kimi Raikkonen rischia di non correre - stiramento a una gamba : “Bere è più sicuro che fare sport” : Kimi Raikkonen potrebbe non correre il GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend sullo storico tracciato di Spa. Il finlandese, infatti, si è stirato un muscolo della gamba sinistra durante la pausa estiva e zoppica alla vigilia dell’appuntamento che segna il rientro dalle vacanze per il Circus. L’alfiere della Alfa Romeo è comunque nel paddock di Spa e domani si metterà al volante della sua monoposto nelle ...

Jannik Sinner - US Open 2019 : “Un’esperienza che mi servirà molto in futuro. Torneo dopo torneo mi sento più sicuro” : Jannik Sinner esce a testa alta dall’US Open 2019 di tennis. Il 18enne altoatesino, numero 137 del mondo, è stato eliminato dallo svizzero Stan Wawrinka all’esordio nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, giocando però un match convincente, visto che è riuscito a tenere testa ad un grande avversario, vincendo un set, per un punteggio complessivo di 6-3 7-6 (4) 4-6 6-3 a favore dell’elvetico. Una partita che ha permesso al giovane ...

Fiorentina-Napoli - Montella sicuro : “Ribery verrà in panchina - su Biraghi devo fare valutazioni psicologiche” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato alla vigilia del match di domani contro il Napoli, primo anticipo serale della nuova stagione La festa per l’arrivo di Ribery è ormai alle spalle, la Fiorentina adesso si concentra sull’appuntamento di domani, quando al Franchi arriverà il Napoli per la prima partita di questa nuova Serie A. LaPresse/Jennifer Lorenzini Vincenzo Montella è intervenuto oggi in conferenza stampa per ...

Governo : Sala - 'non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo' (2) : (AdnKronos) - "Non voglio essere né pessimista, né ottimista; nella giornata di oggi non sto vedendo grossi passi avanti rispetto a un nuovo Governo, oggi sono un po' perplesso vediamo cosa succede", sottolinea Sala per la prima volta al Meeting di Rimini nella veste di sindaco. Per il primo cittadi

Governo : Sala - ‘non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo’ (2) : (AdnKronos) – “Non voglio essere né pessimista, né ottimista; nella giornata di oggi non sto vedendo grossi passi avanti rispetto a un nuovo Governo, oggi sono un po’ perplesso vediamo cosa succede”, sottolinea Sala per la prima volta al Meeting di Rimini nella veste di sindaco. Per il primo cittadino il nuovo esecutivo deve avere un arco temporale “di almeno tre anni”, per affrontare tematiche di ampio ...

Governo : Sala - 'non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Io non sono così sicuro che si vada a un nuovo Governo, io lo auspicherei anche, sono fra quelli che in tempi non sospetti avevano detto che con i 5 Stelle bisogna anche parlare. Credo ci siano anche serie possibilità che si vada a votare, non è facile trovare un accor

Governo : Sala - ‘non sono così sicuro che si vada a un nuovo esecutivo’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Io non sono così sicuro che si vada a un nuovo Governo, io lo auspicherei anche, sono fra quelli che in tempi non sospetti avevano detto che con i 5 Stelle bisogna anche parlare. Credo ci siano anche serie possibilità che si vada a votare, non è facile trovare un accordo”. così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene a margine del Meeting di Rimini parlando della crisi di Governo. ...

Lega : "sicuro - il dl sicurezza passa Vedremo che numeri ha il governo" : "Il provvedimento passa di sicuro, poi Vedremo con quanti numeri". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo dei senatori della Lega Massimiliano Romeo a poche ore dal cruciale voto di fiducia dell'aula di Palazzo Madama sul decreto sicurezza bis. "Previsioni sull'esito non ne abbiamo fatte, vediamo i numeri e poi faremo le nostre valutazioni" Segui su affaritaliani.it

Flamengo - l’allenatore Jorge Jesus ammette : “non facile il calcio europeo - ma sono sicuro che farà bene al Milan” : L’allenatore del club brasiliano ha ammesso l’imminente partenza di Duarte con destinazione Milan Il Milan si prepara ad accogliere Leo Duarte, difensore brasiliano prossimo a vestirsi di rossonero. Il giocatore di proprietà del Flamengo non ha giocato nell’ultimo match contro il Botafogo, visto che il suo trasferimento in Europa è ormai imminente. A confermarlo è l’allenatore Jorge Jesus nel post gara: “ha ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi - Marquez sicuro : “continuerà! Non ci credo finchè…” : Marc Marquez ha le idee chiare: Dalle difficoltà di Jorge Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi La pausa estiva della MotoGp è terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari sicuro : “l’emozione che ti dà una medaglia con la Nazionale è impagabile” : Il Gallo ha parlato in occasione del Media Day tenutosi nella mattinata di oggi nella sede di Sky Sport a Milano Il Mondiale in Cina si avvicina, l’Italia si prepara al meglio per provare ad andare più avanti possibile nella competizione. Non sarà però un’impresa semplice, considerando che del gruppo azzurro, solo Marco Belinelli ha disputato in passato un Mondiale. Un deficit di esperienza che comunque non spaventa Danilo ...

Sacchi sulla Gazzetta : “Sarri sei proprio sicuro che ti serva Icardi?” : Arrigo Sacchi dedica il suo commento sulla Gazzetta dello Sport alla Juve di Maurizio Sarri. Potrebbe sembrare strano, ma secondo Sacchi, il primo compito del tecnico sarà quello di internazionalizzare la Juve A Torino troverà dei giocatori dotati di intelligenza, di modestia e di etica del lavoro, gente abituata a dare tutto sul campo. Forse dovrà lavorare per dare un’organizzazione di gioco più internazionale ed offensiva. Mentre in Italia si ...