Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) “Accordo col Pd? Questo passaggio non è stato gestitoda Di, ma da più mani. Lo stesso Beppe Grillo è intervenuto in maniera forte. Peraltro, Disu questa quadratura politica col Pd aveva qualche perplessità. In questi 14 mesi Luigi, a differenza mia, si trovava bene nell’alleanza con la Lega, con cui aveva un feeling molto particolare”. Sono le parole della senatrice M5s, Elena, nel corso della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. E aggiunge: “Io rimango dell’avviso che, anche dal punto di vista costituzionale, chi fa ilnon debba avere ruoli di governo. Ho visto bene Zingarettida questo governo. Avrei voluto vedereanche Luigi Di, non per questioni mie personali ma per questioni relative alla gestione del potere. Se tu sei, devi dedicarti ...

erregi69 : Conte 2, Fattori (M5s): “Di Maio doveva restare fuori e fare solo capo politico. Paragone? E’ leghista, meglio che… - MPenikas : FQ: Conte 2, Fattori (M5s): “Di Maio doveva restare fuori e fare solo capo politico. Paragone? E’ leghista, meglio… - EffeStefano : Il #nuovogoverno ha esordito ricordando a tutti noi la proprietà commutativa delle addizioni: variando l'ordine dei… -