Cile-Argentina | finisce 0-0 la sfida tra Lautaro e Sanchez

(Di venerdì 6 settembre 2019) Si è giocata un’amichevole interessante nella notte, si sono affrontate, due squadre che offrono sempre grandi emozioni, questa volta è uscita invece una partita bloccata anche perchè la posta in palio non era importante, 0-0 il risultato finale. In campo dal primo minuto anche 5 ‘italiani’: nell’Paulo Dybala della Juventus,Martinez dell’Inter, Joaquin Correa della Lazio e Rodrigo De Paul dell’Udinese, nelAlexisdell’Inter.nerazzurra dunque quella trache si è conclusa senza vincitori, entrambi sono rimasti in campo per 90 minuti, assente per squalifica Leo Messi. Lanel complesso è stata equilibrata, si è trattato di un match fisico, giusto il risultato di 0-0. Qualificazioni Euro 2020,infinita Germania-Olanda: secondo i bookie Werner protagonista L'articolo ...

