Caster Semenya | dall’atletica al calcio femminile

Ciao ciao atletica - Caster Semenya si dà al… calcio : la sudafricana ha già iniziato ad allenarsi [VIDEO] : L’atleta sudafricana ha deciso di cimentarsi in uno sport diverso dall’atletica, entrando a far parte di una squadra di calcio femminile Caster Semenya ha deciso di cambiare sport, lasciando l’atletica per il calcio. Proprio così, la sudafricana (esclusa dai prossimi Mondiali di Doha dopo l’annullamento della sospensione della norma IAAF che impone alle atlete intersex cure ormonali per poter gareggiare con le ...

Caster Semenya inizia a giocare al calcio : la due volte campionessa olimpica degli 800 e dei 1500 metri cambia sport : Dove eravamo rimasti con il caso Caster Semenya? All’annullamento della sospensione della norma IAAF che impone alla sudafricana (e alle altre atlete intersex) cure ormonali per poter gareggiare con le donne. Per questo la 28enne non prenderà parte ai Mondiali di atletica in programma a Doha tra fine settembre e l’inizio di ottobre. La mezzofondista, due volte campionessa olimpica degli 800 metri piani (nel 2012 e 2016), nonché tre ...

Atletica - José María Odriozola : “La sudafricana Caster Semenya biologicamente è un uomo” : José María Odriozola, professore di biochimica e membro del consiglio di amministrazione della IAAF ha rilasciato al portale iberico Marca una lunga intervista nella quale parla del caso riguardante la sudafricana Caster Semenya, affermando come l’atleta sia “biologicamente un uomo“, e che questo le consenta di avere un gran vantaggio rispetto alle rivali. Così il professore: “Dice che la IAAF è contro di lei, ma le ...

Caster Semenya non andrà ai Mondiali : una storia di diritti negati : Caster Semenya non andrà ai Mondiali: una storia di diritti negatiCaster Semenya non andrà ai Mondiali: una storia di diritti negatiCaster Semenya non andrà ai Mondiali: una storia di diritti negatiCaster Semenya non andrà ai Mondiali: una storia di diritti negatiCaster Semenya non andrà ai Mondiali: una storia di diritti negatiCaster Semenya non andrà ai Mondiali: una storia di diritti negatiCaster Semenya non andrà ai Mondiali: una storia di ...