Boxe – Scintille tra Tomas e Boschiero | lo spagnolo risponde | “so come batterti”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 6 settembre 2019) Ivana Devis: le affermazioni delloa qualche settimana dalla sfida alla Tuscany Hall di Firenze Giovedì 19 settembre alla Tuscany Hall di Firenze l’imbattuto peso superpiumaIvan(9 vittorie e 1 pari) sfiderà il nostro Devis(47 vittorie, 21 prima del limite, 6 sconfitte e 2 pareggi) per il vacante titolo internazionale IBF sulla distanza delle dieci riprese. La riunione sarà la sesta organizzata dalla Opi Since 82 insieme a Matchroom Boxing Italy ed al servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta. Nel clou l’aretino Orlando Fiordigiglio (31-2 con 13 KO) difenderà sulla distanza delle 10 riprese il titolo internazionale IBF dei pesi superwelter contro l’inglese Sam Eggington (26-6 con 15 KO) che ha nel suo curriculum la vittoria per KO all’ottavo round contro il celebre Paul Malignaggi (ex campione del mondo dei ...