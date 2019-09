Vittorio Cecchi Gori | Verdone | tra i pochi ad essermi rimasto vicino Mia moglie mi

Fonte : blogo

(Di giovedì 5 settembre 2019)ha raccontato il fallimento della propria avventura cinematografica e calcistica in un docu-film,- Una famiglia italiana, che verrà presentato durante la prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, e in un'intervista concessa a Malcom Pagani per Vanity Fair.L'imprenditore fiorentino ha esordito, definendosi l'uomo "più truffato" in Italia, dichiarando che la storia del suo fallimento non è mai stata raccontata correttamente, a partire dalla stampa.si è mostrato fiducioso nella giustizia e ha mostrato la propria riconoscenza per issimi che gli sono rimasti. Il primo cheha nominato è Carlo: ", tra iad. Miami ha dato forza per smascherare i banditi" 05 settembre 2019 18:13.

