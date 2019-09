Salone Nautico di Genova | da prevendite online boom richieste

986 espositori e 1000 imbarcazioni - ecco Salone Nautico di Genova : Genova, 5 set. (AdnKronos) – 986 espositori e un migliaio di imbarcazioni nella vetrina della Fiera di Genova: numeri da sold out per la 59esima edizione del Salone nautico che torna nel capoluogo ligure dal 19 al 24 settembre prossimi. Oggi la presentazione ufficiale dell’evento a Genova, nel Salone di Rappresentanza di palazzo Tursi alla presenza del presidente di Ucina-Confindustria Nautica Saverio Cecchi, insieme al sindaco ...

59esimo Salone Nautico di Genova - via alle prevendite online : Genova, 23 lug. – (AdnKronos) – A meno di 58 giorni dal via ufficiale al 59esimo Salone Nautico di Genova, in programma dal 19 al 24 settembre, è attiva la prevendita dei biglietti online, tramite il sito . Continua la campagna di comunicazione nazionale e internazionale per la kermesse della nautica organizzata da Ucina, Confindustria Nautica, come vetrina del settore in Europa e nel Mediterraneo. La 59esima edizione che vedrà ...