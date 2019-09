Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) I fondi accordatile per bloccare la rotta migratoria dal Medio Oriente stanno per esaurirsi e Ankara torna a bussare a Bruxelles. In un discorso ai dirigenti del suo Akp Recep Tayyipavvertito l’Unione europea che se una “zona di sicurezza” non verrà creata presto nel nord della, Ankara è pronta ad “aprire le” aini, permettendo loro di andare in Europa. Il leader turco ha ribadito che il governo di Ankara è determinato a creare una “safe” in partnership con gli Stati Uniti entro fine settembre, ma è pronto ad agire da solo se sarà necessario.ha sottolineato che la Turchia punta a trasferire nella zona cuscinetto un milione dei suoi 3,65 milioni di. In caso contrario “saremo costretti ad aprire lel’Europa, ndr). Non possiamo essere costretti a gestire l’onere da ...

MediasetTgcom24 : Erdogan: 'Zona cuscinetto in Siria o mandiamo migranti in Europa' #turchia - Noovyis : (Migranti, Erdogan avverte l’Ue: ‘Safe zone in Siria o apro le porte ai rifugiati verso l’Europa’. Ma la partita è… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Migranti, Erdogan avverte l’Ue: ‘Safe zone in Siria o apro le porte ai rifugiati verso l’Europa’. Ma la partita è econ… -