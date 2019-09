Lippi | “Nessuno come la Juve | anche Conte giocherà con tre punte La squadra rivelazione?

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Marcelloha detto la sua sulla Serie A. L’attuale ct della Cina ha analizzato questo inizio di campionato. «Premier Italia? Vediamo. Se fosse un’evoluzione offensiva sarebbe molto positivo. Ma forse è semplicemente inizio stagione e le squadre non equilibrano ancora la fase d’attacco con quella difensiva. Perché non credo che gli allenatori sianonti di tutti questi gol. Il contrario. Ora il mercato è finito è sarà diverso. Dubito che lasi faccia raggiungere di nuovo da 3-0 a 3-3, o che il Napoli prenda ancora 7 gol in 2 partite. Tra due mesi le squadre saranno più equilibrate». Il modello inglese resta lontano. «mentalità sì. E per quanti sforzi facciamo non credo la raggiungeremo mai. Ma è un bene: d’accordo lo spettacolo, ma siamo un Paese che ha vinto 4 Mondiali e decine di coppe, abbiamo ...

gigipoletti : @Fortuna94296772 Io non venderei nessuno dei tre da te nominati e non avrei ceduto neanche spinazzola ne pellegrini… - bartalo71 : @AlessioStellini @PaoloRiva7 @j_giamp84 Io tifero Sarri come ho tifato anche Maifredi del Neri Conte trap lippi ecc… - AlbertoLeone79 : @cicciovalenti Dopo Lippi non fido di nessuno... -