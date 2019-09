CorSport | Sarri voleva cedere Rugani ma ha detto no a Boateng e la Juve lo ha ascoltato

CorSport – “Tensioni in casa Juve : duro confronto Sarri-Paratici - il tecnico ha metabolizzato male un aspetto” : Tensioni in casa Juve culminate con duro confronto tra il tecnico Maurizio Sarri e Paratici. Il Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena CorSport – “Tensioni in casa Juve: duro confronto Sarri-Paratici, il tecnico ha metabolizzato male un aspetto”. Come riporta il quotidiano, “Emre Can in due versioni (prima accende e poi spegne l’incendio) è la sintesi di una fibrillazione inevitabile in casa Juve. Non ...

CorSport : Sarri-Paratici - volano parole dure per la gestione degli esuberi : Da quanto scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, la questione Emre Can ha creato non pochi scompigli nell’ambiente Juve. Come era prevedibile. Il giocatore bianconero è stato escluso dalla lista Champions ed ha avuto un duro sfogo in cui ha accusato la società di avergli fatto altre promesse e Sarri di avergli dedicato meno di un minuto nel comunicargli la decisione. Poi, a distanza di qualche ora, sui social, ha deciso di ...

CorSport : Stasera duello Mertens-Sarri. Per Dries è la sedicesima volta contro la Juventus : È Sarri che ha inventato Mertens centravanti. Quando Higuain era andato via e Milik era infortunato. Chissà cosa avrà studiato per fermarlo e contenerlo, si chiede il Corriere dello Sport. E chissà cosa inventerà il belga per sfuggire alle contromosse tattiche. I due si conoscono alla perfezione, ma poi il calcio è inventiva, genio e fantasia e Mertens di colpi da sparare ne ha tanti. Quella di oggi, per Mertens, sarà la sedicesima sfida con la ...

CorSport : Oggi Lozano incontra il Napoli. Tra le case in ballo anche quella di Sarri : Visite mediche pienamente superate, per Hirving Lozano. Il Corriere dello Sport scrive che non c’è più traccia della contusione rimediata contro il Den Haag, che costrinse il messicano a uscire dal campo sorretto a spalla dallo staff medico. Ieri il nuovo acquisto del Napoli si è concesso un breve tour romano, poi ha raggiunto via XXIV maggio per concludere le operazioni relative al contratto. Al quale manca solo l’importo della clausola, che ...

CorSport : Napoli e Inter in vantaggio sulla sovrabbondanza della Juve di Sarri (incapace di fare turnover) : A undici giorni dall’inizio del campionato (e venti dalla fine del mercato) quasi tutte le squadre sono ancora incomplete. Quella messa peggio è la Juventus, con troppi giocatori in più, da piazzare in qualche modo da qualche parte. Ogni allenamento è un rompicapo Una situazione imbarazzante, come l’ha definita Sarri, che soprattutto complica le sue giornate. Il tecnico bianconero non è particolarmente propenso alla rotazione, scrive ...