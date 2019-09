Basta slogan al Viminale | i poliziotti chiedono il rinnovo del contratto

Bergamo : Camera Penale Lombardia Orientale - Basta slogan e processi su stampa : Milano, 9 ago. (AdnKronos) - Il direttivo della Camera Penale della Lombardia Orientale, che comprende Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, interviene sul caso dei due giovani di 21 e 18 anni travolti e uccisi dall'auto guidata da un 33enne lo scorso 4 agosto a Bergamo e denuncia "il sistematico ric

Terremoto : Fi - Basta slogan - da governo risposte e non propaganda (2) : (AdnKronos) - Urgente è soprattutto un decreto legge omnibus che fornisca strumenti normativi e risorse finanziarie e non solo per avviare concretamente e realmente la ricostruzione. A partire dall'aumento del personale necessario, 300 unità in più, che il governo "non riesce ad allocare mentre ne t

Terremoto : Fi - Basta slogan - da governo risposte e non propaganda : Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Il varo di un Testo unico per la gestione delle emergenze e della ricostruzione e di un decreto legge omnibus. Sono le misure che chiede Forza Italia per intervenire concretamente nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dal Terremoto, che "non è tra le priorità di quest