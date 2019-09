Agrigento | turista bloccata all’aeroporto di Lampedusa con refurtiva nel bagaglio

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Palermo, 5 set. (AdnKronos) – Stava per partire in aereo, con il suo prezioso ‘souvenir” del valore di alcune centinaia di euro ma è stata prontamente riconosciuta ein aeroporto a). Nei suoi confronti è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione di, nel corso delle indagini avviate a seguito del furto di un orologio da parete, in ceramica, commesso pochi giorni fa all’interno di un noto negozio di preziosi dell’isola, sono riusciti ad individuare l’autore del ‘colpo”, riuscendo anche a recuperare la. Alcuni giorni fa infatti, la proprietaria di un esercizio commerciale dell’isola aveva denunciato presso la locale caserma dei Carabinieri, il furto di un bell’orologio da parete, in ceramica, del ...

infoitinterno : Turista travolta e uccisa a Lampedusa da 23enne senza patente - Agrigento - Lucazzo4 : RT @pelosinelcuore: ??????? #SICILIA #torredigaffe ATTENZIONE MASSIMA CONDIVISIONE URGENTISSIMO A TUTTE LE VOLONTARIE DEL POSTO Torre di Ga… - TuttoQuaNews : RT @CorriereRagusa: Turista travolta e uccisa a Lampedusa da 23enne senza patente - Agrigento - Corriere di Ragusa -