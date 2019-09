Volley femminile | Europei 2019 | calendario quarti di finale di oggi Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Glidientrano nel vivo,la giornata sarà dedicata aidi. Grande attesa in casa Italia per la sfida contro la Russia delle ore 18.00. Le azzurre di Davide Mazzanti dovranno alzare il livello del loro gioco se vorranno superare le ragazze di Pankov. Ad aprire ildeidideglidisarà la partita tra Serbia-Bulgaria alle ore 16. Le ragazze di Terzić, campionesse del mondo in carica, sono tra le favorite alla vittoria. Le bulgare per insidiarle dovranno compiere una vera e propria impresa. Alle ore 18.30 scenderanno in campo Turchia e Olanda. Probabilmente la sfida più incerta ed equilibrata. A chiudere ildella giornata di, alle ore 20.30 la partita Polonia-Germania. La vincente di questa sfiderà in semiincontrerà la squadra che riuscirà ad imporsi nella gara ...

zazoomblog : LIVE Italia-Russia Europei volley femminile 2019 in DIRETTA: calendario orario tv streaming e programma - #Italia-R… - zazoomnews : Italia-Russia oggi in tv Europei volley femminile 2019: orario d’inizio canale e streaming - #Italia-Russia… - nicolacirr : @gradina99 Difficilissimo solo restare in partita,dopo la partita di oggi degli usa credo che a sto punto i Serbi s… -