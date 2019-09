Venezia 76 | ‘Chiara Ferragni – Unposted’ | il grado zero della creatività Le prime

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Cosa c’è di mai visto e sentito nella vita di Chiarada mettere in un documentario? Praticamente un bel nulla. Chiara– Unposted è il vero pacco rigorosamente laccato e social di76. Va bene che la collocazione è nella sezione Sconfini, ma almeno il limitespudorata agiografia poteva essere rispettato. Megaspot gratuito sull’imperocon grafici dei fatturati stile Bloomberg, specchio idolatrante da ritratto devozionale alla Kim Jong-un, Chiara– Unposted di Elisa Amoruso vive di spontaneità e autenticità come Superman con la kryptonite. Attendevamo retroscena, filmati nascosti, dichiarazioni sconvolgenti. Registriamo, invece, sfilate di moda, abiti colorati, tacchi, felpe, borse, carrozzine, bacini, trullaleri e trullalà. E badate bene, non è che dove non c’è spessore non c’è niente da filmare, anzi. Semmai è l’idea di ...

vogue_italia : Il nostro beauty moment del giorno è la gamba di Chiara Ferragni al Festival di Venezia 2019: perfetta e perfettame… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Chiara Ferragni al Festival di Venezia, ma il documentario sulla sua vita è poco più di un post su Instagr… - webbeloz : io, che vedo l'emoglobina dei folli impazziti, di ogni età e qualcuno anche over...per la Sig. ra Chiara Ferragni s… -