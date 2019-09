Torino | mamma carica le valige ma il treno parte | bimba resta sola sulla banchina

Torino - travolge mamma e figlio in bici e scappa : caccia a pirata della strada di Ciriè : Un automobilista ha investito, nella serata di domenica 7 luglio, una mamma e il figlio letto di due anni e mezzo a Ciriè , nella città metropolitana di Torino , ed è scappa to senza prestare soccorso. mamma e figlio stavano andando in bici cletta quando sono stati investiti dal pirata della strada . Il più grave dei due feriti è il bambino: l’auto che l’ha travolto, una Fiat Punto, lo ha sbalzato sull’asfalto e il piccolo ha sbattuto violentemente la ...

Torino - mamma investe la figlia con l'auto in cortile : morta bimba di un anno : La tragedia a Villarbasse, in provincia di Torino, dove la piccola era corsa incontro alla madre per salutarla. L'impatto è stato fatale. Immane tragedia in provincia di Torino, a Villarbasse. Qui, una mamma ha investito e ucciso la figlia investendola con l'auto nel cortile di casa. La piccola aveva appena un anno di età.-- Secondo una prima ricostruzione, pare che la bimba fosse corsa incontro alla madre per salutarla. La donna ...