Tiki Taka | Pierluigi Pardo aveva chiesto l’allontanamento di Wanda Nara | “Non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La telenovela Icardi si è conclusa con l’arrivo dell’attaccante al Paris Saint Germain. Una decisione arrivata in extremis e qualche giorno dopo aver annunciato di aver fatto causa all’Inter. Alcune puntate sono state scritte anche nello studio di, complice la presenza fissa di, moglie e agente dell’argentino. Una presenza ingombrante checominciato a creare non pochi imbarazzi al padrone di casa, quest’ultimo ha svelato di averall’azienda il suo allontanamento dalla trasmissione di Italia 1: “Faccio un discorso molto serio e onesto. La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter per me non era proprio conciliabile con la mia deontologia personale, per la situazione che si era venuta a creare. Questo può essere messo agli atti”, ha detto a Tutti Convocati su Radio 24. La ...

