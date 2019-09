Ospedale nega sospensione delle cure

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La difficile battaglia dell'avvocato Giovanna Augusta De' Manzano, che ha lottato affinché le volontà espresse dal padre venissero rispettate. L'di Cattinara, dove l'uomo era ricoverato, hato l'interruzione dell'alimentazione artificiale, e non ha consentito il trasferimento del paziente in un'altra struttura, dove sarebbero state avviate le procedure per il fine vita Federico Garau  Luoghi: Trieste