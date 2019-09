Entra in casa per rubare e vede che il proprietario di casa è morto | cosa accade

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Un ladro si è intrufolato in un appartamento per. Ha girato lain cerca di oggetti preziosi ma, quando è arrivato in cucina ha fatto una scoperta terribile: la proprietaria, una donna di 73 anni, era morta . L’uomo, per lo spavento, ha gettato a terra alcune cose che aveva deciso di portare via ed è fuggito terrorizzato. Quando qualche giorno dopo i vicini disi sono insospettiti e che la donna non uscisse più die hanno chiamato la polizia che ha trovato il corpo, ormai mummificato, in cucina. Dopo le indagini la polizia ha capito che la donna era morta da circa un mese. Per lahanno trovato diversi oggetti sparsi segno che il ladro era fuggito in fretta e furia dopo aver visto il corpo.

