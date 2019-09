Test medicina 2019 | graduatorie e risultati prove | ecco come vederli

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 3 settembre 2019)Oggi, martedì 3 settembre, è stato il giorno dei, lea numero chiuse per entrare nella facoltà universitaria diogni anno non sono mancate le proe, che in particolare si sono verificate all’Università La Sapienza di Roma, con il Fronte della Gioventù Comunista che ha spiegato le ragioni dell’agitazione inveendo contro il numero chiuso e auspicando l’apertura a tutti. “Il superamento deiè più agevole per quegli studenti chengono dalle scuole migliori e che possono permettersi di prepararsi con corsi privati del costo di migliaia di euro”, ha affermato Gianluca Lang., data efunziona Sono in tutto 68.694 i candidati in lista per uno degli 11.559 posti a disposizione. L’esame è partito alle ore 11 e ...

Linkiesta : Non solo le scuole private organizzano corsi di preparazione al test di ammissione da 2mila euro. Anche gli atenei… - Corriere : Oggi al via il test di Medicina, 60 le domande: ne passa uno su cinque - FratellidItaIia : Medicina, Rampelli: No a test d’ingresso. Governo promise abolizione… -