Tennis | storico Berrettini | raggiunti i quarti dell’Us Open È il primo italiano dopo 42

(Di martedì 3 settembre 2019) Quarantadue anniCorrado Barazzutti – semifinalista a New York nel 1977 quando ancora si giocava sui campi in erba di Forest Hills – un altroraggiunge idi finale degli Us. A compiere l’impresa è Matteo, numero 25 del mondo, grazie al netto successo in tre set per 6-1 6-4 7-6 contro il giovane russo, classe 1997, Andrey Rublev. Per ilta romano, nato nel 1996, si tratta della prima volta tra i migliori otto di un Major.inoltre diventa il secondoa centrare idi finale in uno Slam sul cementol’affermazione di Cristiano Caratti agli Australiandel 1991. Il prossimo ostacolo è Gael Monfils. Per il francese, vittorioso contro lo spagnolo Pablo Andujar, non è la prima volta: è al nono quarto di finale in un torneo dello Slam e in due occasioni ha raggiunto la semifinale. Contro uno deiti ...

