Ragazzo di 17 anni mangia solo patatine e diventa cieco per carenza di vitamina B12

USA - Ragazzo di 14 anni uccide a colpi di pistola il padre - la matrigna e i tre fratelli : Il quattordicenne ha confessato di aver ucciso i cinque membri della sua famiglia. Il giovanissimo ha sparato con una pistola calibro nove all’interno di un’abitazione di Elkmont, nel nord dello Stato dell'Alabama, al confine con il Tennessee. Tre vittime sono morte in casa, mentre altre due dopo il trasporto in ospedale.

Dramma in pizzeria : muore Ragazzo di 13 anni : Un ragazzino di 13 anni si è accasciato al suolo poco dopo essersi alzato da tavola a Calderara di Reno, in provincia di...

Dalle minacce a Icardi alla causa all’Inter - il legale di Mauro : “ricordiamoci che è un Ragazzo di 26 anni - abbassiamo i toni” : Il legale di Mauro Icardi torna a parlare della situazione del calciatore argentino: le parole di Giuseppe Di Carlo Non si è ancora risolta la questione Icardi: il calciatore argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo un risarcimento ed il reintegro. Intanto però la moglie-agente Wanda Nara sta lavorando per lui per trovargli una sistemazione e poter dire definitivamente fine alla telenovela con l’Inter. Piero ...

Ragazzo mette un messaggio in una bottiglia e dopo 33 anni accade l’impensabile : Un Ragazzo, trentatre anni fa aveva messo un messaggio in una bottiglia. Era il 1977 e un ragazzino di 14 anni, belga in vacanza in Gran Bretagna per gioco, quando era al mare aveva messo un biglietto con su scritto un messaggio in una bottiglia e aveva affidato tutto al mare. Sono passati 33 anni e una signora ha trovato la bottiglia. L’ha aperta e ha letto il contenuto. Poiché trentatre anni fa non esistevano i social ma oggi si, la signora ...

Francia - aggressione a Lione : morto un Ragazzo di 19 anni - 9 feriti : Gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due e uno sarebbe stato fermato dalla polizia: uno era armato di coltello e l’altro con uno spiedo da cucina

Bergamo - per la prima volta il pacemaker più piccolo del mondo su un Ragazzo di 14 anni : "Adesso avrà una vita normale" : Da sette anni il ragazzo soffriva di asistolia: il suo cuore si fermava all'improvviso per diversi secondi. L'equipe di Elettrofisiolofia ed elettrostimolazione cardiaca del Papa Giovanni XXIII ha deciso di provare per la prima volta in Italia l'operazione su un paziente così...

Chieti - Ragazzo di 25 anni si ribalta con il quad e muore schiacciato : Tragedia a Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti, dove un ragazzo che stava guidando il suo quad sotto lo pioggia avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato e l'ha schiacciato, uccidendolo. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio e la vittima è un giovane di Guardiagrele di soli 25 anni. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 in ambulanza e in elicottero, che è decollato da Pescara. Il personale ...

Ragazzo di 16 anni uccide la madre - i nonni - i fratelli di 4 anni e poi si toglie la vita : «Non voleva essere il loro babysitter» : Ha massacrato la sua famiglia con un’accetta e poi si è tolto la vita. Timur Kimaletdinov, 16enne di Patrikeevo, nella Russia occidentale, ha agito di notte colpendo con un’accetta la mamma Marina, i suoi fratelli, due gemellini di 4 anni e i nonni. Dopo la strage familiare si è tolto la vita dopo essersi arrampicato su una torre per telecomunicazioni. Prima di commettere il terribile delitto ha però scritto una nota, come riporta ...

Ascensore arriva al piano ma non si ferma e precipita nel vuoto : muore un Ragazzo di 30 anni : Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita a causa di un guasto all’Ascensore del palazzo dove viveva. Il fatto è accaduto a New York, l’edificio si trova sulla Third Avenue. Erano da poco passate le 8 del mattino quando è successo tutto: l’Ascensore è arrivato al piano ma, invece di fermarsi, è finito improvvisamente nel vuoto, impedendo al ragazzo, Sam Waisbren, di uscire. Pochi secondi prima di lui, un altro giovane è riuscito a ...

Un Ragazzo di 16 anni rischia la paralisi per un tuffo : E' ricoverato in gravi condizioni dopo essersi tuffato mentre era in vacanza con i genitori all'isola d'Elba. Il drammatico incidente e' avvenuto alle 10 circa di questa matttina in località Lacona (Capoliveri). Il ragazzo bresciano di 16 anni si è ferito gravemente dopo un tuffo e ora è ricoverato con un trauma spinale e la perdita di sensibilità delle gambe. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Campo nell'Elba con ...

Angelo non ce l'ha fatta : si è spento a 26 anni "un Ragazzo fantastico" : Il ragazzo, affetto da neurofibromatosi sin dalla nascita, due anni fa aveva realizzato il sogno di incontrare il suo idolo...

Ragazzo di 21 anni colpito da meningite in Sardegna : è in gravissime condizioni : Il giovane è ricoverato in condizioni estremamente gravi. E' stato immediatamente sottoposto a terapia antibiotica ed è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. Il ceppo di meningite che ha colpito il 21enne sarebbe uno dei più aggressivi.Continua a leggere

Taranto : Ragazzo di 17 anni viene salvato da aneurisma senza intervento neurochirurgico : Un ragazzo di diciassette anni, a Taranto, è stato salvato da un aneurisma cerebrale senza effettuare l'intervento neurochirurgico. È accaduto all'Ospedale Ss.Annunziata il giorno di Ferragosto. Il malore nella notte, la paura e la corsa in ospedale La notte del 14 agosto, Francesco stava trascorrendo la vigilia in spiaggia con degli amici: avrebbero aspettato l'alba tutti insieme. Improvvisamente, il ragazzo è stato colto da un dolore ...

Ragazzo di sedici anni uccide la mamma - i fratelli e i nonni con un’accetta - poi si toglie la vita : Ha ucciso tutta la sua famiglia con un’accetta e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto nella regione di Ulyanovsk, zona del Volga, a Patrikeevo. Secondo quanto riportato da Russia Today, Timur, 16 anni, ha ucciso la madre, i fratellini gemelli di 4 anni e i nonni e poi si è buttato da una torre per telecomunicazioni. Stando a RBC, l’adolescente avrebbe lasciato una nota per spiegare di volersi togliere la vita: “Per non ...