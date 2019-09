Nuovo peggioramento tra Giovedì- Venerdì con calo termico

Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 3 settembre 2019) La 1° perturbazione di Settembre sta portando i suoi effetti con temporali al centro-sud (specie adriatico) con annessoed afa spazzata via dai venti settentrionali. Non farà a tempo a finire i suoi effetti che traarriverà la 2° depressione del mese. Favorito grazie alla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre in pieno atlantico che farà scendere nuove perturbazioni sul suo bordo orientale. pressione al suolo perDomani Mercoledì avremo residui temporali al sud(sicilia e calabria) soleggiato altrove con temperature in rialzo. Massime tra 26 e 29°C al Nord e sulle centrali tirreniche(con punte anche ai 30°C), tra 25 e 27°C sulle centrali adriatiche, al Sud e sulle isole maggiori.arriverà unfronte atlantico che porterà nuovi temporali a partire da Alpi e prealpi in estensione entro sera nella Pianura Padana. Al ...

