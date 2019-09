Milan-Inter | vendita libera | biglietti da 75 euro

San Siro - il sindaco Sala : “Inter e Milan condividano il progetto con la città”. I club : “Ancora due settimane” : Il sindaco di Milano Sala interviene con chiarezza nella questione nuovo San Siro. Il progetto che sarà scelto, ha dichiarato, deve essere condiviso con la città. Inter e Milan devono mostrarlo ai cittadini, “altrimenti l’opzione rimane sempre e solo tra un nuovo e teorico stadio e la ristrutturazione di San Siro”. In altre parole, scrive il Corriere Milano, il sindaco ha detto che la dichiarazione di interesse pubblico arriverà solo dopo che la ...

Gazzetta : il Napoli chiude il mercato in passivo di 54 milioni. Solo Inter e Milan “più spendaccioni” : Sui social (e non Solo) riparte la giornata dell’odio contro De Laurentiis. I tifosi (ops, seguitori) si stracciano le vesti per Simone Verdi; d’altronde si disperarono per il mancato arrivo di Soriano, quindi tutto è lecito. Un mercato, quello del Napoli, che è stato a nostro avviso ottimo entrata in uscita; meno coraggioso in uscita. Il punto non è il cacc’e sorde ma sono discorsi inutili. Meglio soffermarsi su quanto scritto ...

Inter - Icardi avrebbe pensato al Milan prima del sì al Psg : Con la chiusura della sessione estiva di calciomercato termina anche il tormentone Mauro Icardi in casa Inter. Il centravanti argentino, infatti, alla fine ha accettato di lasciare la squadra nerazzurra nonostante i tanti rifiuti di questi mesi. Il suo futuro sarà al Paris Saint Germain che lo acquista in prestito oneroso da cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a sessantacinque milioni di euro, che probabilmente eserciterà la ...

Calciomercato - il pagellone finale di CalcioWeb – I voti alle 20 di A : Inter Regina - Milan no comment… : Calciomercato, è arrivato il gong. alle ore 22 si è chiusa quest’altra intenta sessione estiva. I giochi sono fatti, non c’è più tempo per rimediare, se ne riparlerà a gennaio. Questi mesi hanno decretato Regina indiscussa l’Inter, che ha piazzato colpi da 90 in campo e in panchina. Bene anche Brescia e Napoli, malissimo Hellas Verona e Milan. Ecco il pagellone finale di CalcioWeb. ATALANTA 7 Forse, la partecipazione alla ...

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala chiede chiarezza e trasparenza : Si continua a parlare del nuovo Stadio di Inter e Milan con l’obiettivo che i programmi “siano trasparenti rispetto al processo che vogliono intraprendere”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione dei finalisti del premio “The Best” della Fifa. “So che le squadre stanno selezionando i progetti, credo che a breve punteranno su uno solo, sara’ ...

Maltempo Lombardia : forte temporale su Milano - verifiche e interventi in corso : forte temporale nelle scorse ore su Milano e hinterland: le intense precipitazioni hanno fatto scattare i controlli della polizia locale e dei vigili del fuoco, ma, a parte numerosi interventi, al momento non si segnalano feriti, disagi della circolazione stradale o danni rilevanti. Il Lambro e il Seveso sono monitorati secondo i protocolli di prevenzione, già attivati ieri, ma in entrambi i casi sono “al di sotto della soglia ...

Il Milan starebbe per chiudere per Rebic - l'Inter cercherebbe il vice Lukaku : Nuovi attaccanti sarebbero in arrivo a Milano. Inter e Milan starebbero infatti per affinare le proprie rose proprio in queste ultime ore di calciomercato. Secondo le indiscrezioni i rossoneri sarebbero pronti per chiudere il colpo Rebic in entrata, sacrificando Andres Silva, titolare contro il Brescia, che si accaserebbe a Francoforte, realizzando così uno scambio fra i due. l'Inter invece nonostante le parole di rito del dirigente Marotta ...

Champions League - la gaffe social del Borussia Dortmund : è nel girone con l’Inter - ma tagga il Milan! [FOTO] : Il Borussia Dortmund commette un clamoroso errore sui social: i tedeschi capitano nel girone di Champions League con l’Inter, ma su Twitter taggano il Milan Nella fretta di aggiornare i propri profili social con l’andamento dei sorteggi di Champions League, complice anche l’aver pescato Barcellona e Inter (e Slavia Praga), in un girone che si presenta tutt’altro che semplice, un errore ci può anche stare. Il Borussia Dortmund ne ha ...

Dramma Luis Enrique - il cordoglio di Inter e Milan : Inter e Milan partecipano commosse al dolore dell’ex allenatore della Roma e ct della Spagna Luis Enrique per la prematura scomparsa della figlia Xana. ”FC Internazionale Milano – si legge sul sito del club nerazzurro – esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della figlia di Luis Enrique, Xana. Il presidente Steven Zhang, il vice-presidente Javier Zanetti, i CEO Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, ...

Alexis Sanchez all’Inter - tutte le FOTO del calciatore al Coni di Milano [GALLERY] : L’Inter ha piazzato l’ennesimo colpo di mercato di una campagna acquisti molto importante, si tratta di Alexis Sanchez, probabilmente la nuova spalla ideale di Lukaku. L’esordio della squadra di Conte è stato veramente positivo, netto 4-0 davanti al pubblico amico contro il Lecce, i nuovi sono stati già grandi protagonisti, soprattutto il centrocampista Sensi e proprio l’attaccante Lukaku. Adesso è arrivato un ...

Inter - Alexis Sanchez è arrivato a Milano : Sanchez è arrivato a Milano. Il cileno è sbarcato da poco all’aeroporto di Malpensa accolto da un discreto numero di tifosi dell’Inter. Tra poco l’ormai ex attaccante del Manchester United sosterrà le visite mediche al Coni per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Attesa dunque l’ufficialità per il nuovo innesto offensivo che serviva a Conte e che permetterà al tecnico pugliese di poter ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez è arrivato a Milano : adesso le visite mediche e la firma sul contratto : L’attaccante cileno è arrivato a Malpensa nel pomeriggio, adesso si sposterà alla Clinica Humanitas per le visite mediche Il primo giorno di Alexis Sanchez da giocatore dell’Inter è cominciato, il cileno infatti è arrivato questo pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, pronto per cominciare questa nuova avventura. Pantaloni verde scuro, maglietta bianca, giubbotto jeans grigio e cappellino in testa, l’ormai ex ...

Inter - arriva a Milano Alexis Sanchez : l'affare con il Manchester United si è finalmente concluso : È atteso a Milano Alexis Sanchez, dopo la chiusura dell'affare con il Manchester United. Ad essere portati in casa Inter anche Biraghi: il giocatore è al Coni per le visite mediche, poi si sposterà in sede per firmare il contratto e si allenerà ad Appiano. Il suo è un prestito con diritto di riscatt

CorSera : Alexis Sanchez è un giocatore dell’Inter. Oggi sarà a Milano : L’accordo tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez è stato concluso ieri in tarda serata. Lo scrive il Corriere della Sera. Oggi il cileno arriverà a Milano. All’ultimo momento, scrive il quotidiano, è stata cambiata la formula del trasferimento. L’opzione scelta è quella di un prestito secco, senza diritto di riscatto. A fine stagione i due club, se lo riterranno opportuno, apriranno una nuova trattativa per la ...