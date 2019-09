La verità sul caso Harry Quebert | anticipazioni seconda puntata del 3 settembre

Fonte : tvsoap

(Di martedì 3 settembre 2019) Ottimo esordio su Canale 5 per la fiction Lasul, che nel suo primo appuntamento ha raggiunto 2.782.000 telespettatori pari al 13.2% di share. Vediamo cosa succederà nei due episodi in onda martedì 32019, sempre in prima serata: Lasul, tramadi martedì 32019 Jenny spinge Marcus a scrivere il libro su, facendo affiorare lasu quanto è successo. Marcus decide di iniziare a lavorare sul libro. Nola scoprein compagnia di Jenny e tenta di togliersi la vita.si sente responsabile del suo gesto e rimane vicino a Nola, dimenticando così l’invito a pranzo di Tamara. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo Lasuldel 3su Tv Soap.

carlosibilia : Si stanno diffondendo un po' di #FakeNews su #Rousseau. Una di queste racconta che si stiano iscrivendo in tanti pe… - zerocalcare : Domani a Roma a San Basilio (via Morrovalle 172) alle 18 ci sta Roma Siamo Noi, una chiacchierata su come si raccon… - Mov5Stelle : Ecco la verità sul voto su #Rousseau. 10 fake news a cui non credere. Leggete qua ?? -